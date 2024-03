Expulsions au Rwanda : le projet de loi de retour au Parlement britannique

Le gouvernement britannique espère qu'un dernier effort permettra de relancer son projet d'expulsion de certains demandeurs d'asile vers le Rwanda. Un projet de loi visant à surmonter le blocage de la Cour suprême du Royaume-Uni sur les vols d'expulsion est retourné à la Chambre des communes lundi et pourrait être adopté dans les jours à venir.

Ce serait un coup de pouce pour le Premier ministre Rishi Sunak, qui est confronté à l'inquiétude de ses collègues députés conservateurs, alors que le parti est à la traîne dans les sondages d'opinion avant les élections prévues cette année.

La Grande-Bretagne et le Rwanda ont signé un accord il y a près de deux ans, en vertu duquel les migrants qui traversent la Manche à bord de petites embarcations sont envoyés dans ce pays d'Afrique de l'Est, où ils restent de manière permanente. Jusqu'à présent, aucun migrant n'a été envoyé au Rwanda dans le cadre de cet accord.

Lundi, les législateurs de la Chambre des communes ont rejeté les modifications apportées au projet de loi sur la sécurité du Rwanda par la chambre haute du Parlement, la Chambre des Lords. Les Lords ont inséré une série d'amendements visant à édulcorer la législation.

Les dix amendements, soutenus par les membres de l'opposition à la Chambre des Lords, ont été retirés par les législateurs de la Chambre des communes, où les conservateurs sont majoritaires.

Les votes déclencheront un bras de fer avec la Chambre haute dans les jours à venir, un processus connu sous le nom de "ping-pong parlementaire". Il est presque certain que les Communes l'emporteront, car les Lords, qui ne sont pas élus, ne peuvent pas annuler les décisions de la Chambre basse, qui est élue.

Une fois le projet de loi adopté, il pourrait s'écouler plusieurs semaines avant que les vols vers le Rwanda ne décollent, car les personnes choisies pour être expulsées sont susceptibles d'introduire des recours juridiques.

M. Sunak a déclaré lundi qu'il s'en tenait à une promesse antérieure selon laquelle les vols commenceraient "au printemps".

Ce plan est un élément clé de sa promesse d'"arrêter les bateaux" qui amènent les migrants non autorisés au Royaume-Uni. M. Sunak affirme que l'expulsion des demandeurs d'asile non autorisés dissuadera les gens de faire des voyages risqués et brisera le modèle commercial des gangs de passeurs.

En 2023, un peu moins de 30 000 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne à bord de petites embarcations, dont beaucoup n'étaient pas originaires du continent africain.

"Nous devons dire clairement que si vous venez ici illégalement, vous ne pourrez pas rester et nous pourrons vous expulser. C'est la seule façon de résoudre correctement le problème de l'immigration clandestine", a déclaré M. Sunak à la presse.

La Grande-Bretagne a promis au Rwanda au moins 370 millions de livres (470 millions de dollars) dans le cadre de cet accord, dont le coût augmente rapidement. L'accord a fait l'objet de nombreuses contestations juridiques.

En novembre, la Cour suprême du Royaume-Uni a jugé que le plan pour le Rwanda était illégal parce que le pays n'était pas une destination sûre pour les demandeurs d'asile. Depuis des décennies, les groupes de défense des droits de l'homme et les gouvernements font état d'une répression présumée des dissidents par le gouvernement rwandais, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, ainsi que de graves restrictions à la liberté d'Internet, de réunion et d'expression.

En réponse à la décision de la Cour suprême, la Grande-Bretagne et le Rwanda ont signé un traité s'engageant à renforcer la protection des migrants. Le gouvernement conservateur de M. Sunak soutient que le traité lui permet d'adopter une loi déclarant que le Rwanda est une destination sûre.

Le projet de loi sur la sécurité du Rwanda déclare que le pays est sûr, ce qui rend plus difficile pour les migrants de contester leur expulsion et permet au gouvernement britannique d'ignorer les injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme visant à bloquer les renvois.

Les groupes de défense des droits de l'homme, les associations d'aide aux réfugiés, les ecclésiastiques de l'Église d'Angleterre et de nombreux experts juridiques ont critiqué la législation. Le mois dernier, un organisme parlementaire de surveillance des droits de l'homme a déclaré que le plan pour le Rwanda était "fondamentalement incompatible" avec les obligations du Royaume-Uni en matière de droits de l'homme.

Le ministre de l'immigration, Michael Tomlinson, n'est pas de cet avis et a déclaré lundi aux législateurs que "rien dans le projet de loi n'exige un acte ou une omission qui soit en contradiction avec nos obligations internationales". Il a ajouté que "l'approche du gouvernement est sévère mais juste et légale".