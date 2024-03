Gaza : l'armée israélienne prend d'assaut l'hôpital Shifa

Les forces israéliennes ont lancé une incursion à l'hôpital Shifa de Gaza City tôt lundi, accusant les militants du Hamas de l'utiliser comme base, suscitant des préoccupations humanitaires alors que des civils ont été affectés.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, un incendie à l'entrée de l'hôpital a provoqué des suffocations parmi les femmes et les enfants. Les médias israéliens rapportent que l'armée a pris le contrôle de l'établissement et a détenu 80 personnes, suscitant des inquiétudes quant au respect des normes humanitaires et au respect du droit international.

Le porte-parole militaire principal, Daniel Hagari, a justifié l'opération en déclarant que l'armée avait agi sur la base d'une "intelligence concrète" et avait mené une "opération de haute précision" dans certaines parties du complexe médical. Cependant, ces actions ont été condamnées par des organisations humanitaires qui craignent que cela n'aggrave la situation déjà désastreuse dans la région.

La population de Gaza City, déjà confrontée à des conditions difficiles, a été encore plus durement touchée par cette incursion. Des centaines de Palestiniens attendaient désespérément de l'aide alimentaire, tandis que dans le nord de Gaza, largement dévasté et isolé depuis plusieurs mois par les forces israéliennes, la situation humanitaire est particulièrement alarmante.

Malgré les ordres d'évacuation israéliens, jusqu'à 300 000 Palestiniens seraient restés dans le nord de Gaza, où beaucoup sont contraints de se nourrir de nourriture pour animaux en raison de la pénurie alimentaire.

Les groupes d'aide humanitaire ont souligné les défis majeurs auxquels ils sont confrontés pour livrer de l'aide à Gaza en raison des restrictions israéliennes, des hostilités en cours et de la détérioration de l'ordre dans la région.

Pendant ce temps, lors d'une réunion avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahu ont reçu l'assurance de Scholz que l'Allemagne "continuerait de soutenir Israël". Cependant, Scholz a également mis en garde contre les coûts humains élevés de la situation actuelle à Gaza, remettant en question la justification des actions israéliennes et appelant à l'exploration d'autres voies pour atteindre les objectifs fixés.

Cette incursion à l'hôpital Shifa souligne une fois de plus les défis humanitaires croissants dans la région et la nécessité urgente d'une action internationale pour atténuer les souffrances des civils pris au piège de ce conflit.