Guerre Israël-Hamas : l'Égypte s'oppose à l'invasion de Rafah

Le premier ministre néerlandais était au Caire. Mark Rutte a échangé mercredi avec le président égyptien sur la situation dans la bande de Gaza. Abdel Fattah al-Sissi a mis en garde Israël contre le lancement d’une offensive militaire terrestre à Rafah.

Plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont entassés dans cette ville, qui fait frontière avec l'Égypte.

"Ce que l'autorité d'occupation fait à l'égard des civils dans la bande de Gaza représente une grave violation du droit international et du droit international humanitaire. L'Égypte a mis en garde à plusieurs reprises contre les plans israéliens visant à rendre la vie impossible dans la bande de Gaza. L'Égypte met également en garde contre le projet israélien de lancer une opération militaire terrestre dans la ville palestinienne de Rafah, qui menace la vie de plus d'un million et demi de personnes déplacées. Israël a la responsabilité de les protéger conformément aux règles du droit international", a déclaré le président égyptien.

L’Egypte redoute l’afflux des Palestiniens sur son sol en cas d’invasion de Rafah. Alors que mercredi, le principal porte-parole militaire israélien a déclaré que les civils de Rafah seraient dirigés vers des "îles humanitaires".