Le Niger met fin à sa coopération militaire avec les USA

Les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Niger sont au plus bas.

Dans une déclaration à la télévision d'État, le Col. Amadou Abdramane, porte-parole du pouvoir militaire a déclaré que la présence américaine au Niger n'était plus justifiée.

M. Abdramane précise que la présence militaire américaine est « illégale » et « viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques ». Selon Niamey, cet accord « injuste » a été « imposé unilatéralement » par les Etats-Unis, via une « simple note verbale », le 6 juillet 2012.

Cette décision survient après une visite de trois jours d’une délégation américaine menée par la secrétaire d’Etat adjointe aux Affaires africaines, Molly Phee, qui n’a pas pu rencontrer le chef du régime militaire, Abdourahamane Tiani, durant ce séjour.

Les Etats-Unis disposent d'une importante base aérienne à Agadez au Nord du Niger qui joue un rôle central dans les opérations de l'armée américaine au Sahel; 1.100 soldats américains y sont engagés dans la lutte anti-jihadiste.