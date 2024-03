Ebola : 10 ans après l'épidémie, le Liberia commémore ses morts

Dix ans après le début de l’épidémie d’Ebola qui a frappé le Liberia, les citoyens du pays rendent hommage à leurs proches décédés de la maladie.

Le deuxième mercredi du mois de mars de chaque année est observé la Journée Internationale des décorations - un moment où les Libériens se rassemblent dans divers cimetières pour commémorer leurs proches décédés.

"Aujourd'hui est un jour douloureux et triste, parce qu'en ce moment même, je suis assise et je ressens de la douleur. Je ne l'ai jamais vu quand il était malade. Aujourd'hui, le fait de venir, de décorer sa tombe, de se recueillir sur sa tombe aujourd'hui, m'apporte de la peine et me fait souffrir", a déclaré Marina Jackson, parent d'une victime d'Ebola.

(Sur sa mère) "Elle était tout pour moi. Elle me faisait la lecture, elle m'envoyait à l'école. Quand j'ai atteint le lycée, elle est décédée et elle sait ce que ça fait. Je conseille donc à ceux qui ont perdu un être cher de prendre courage. Dieu sait tout, il donne la vie et il a la solution pour tout le monde sur terre"., a expliqué Yassa Johnson, fille d'une victime d'Ebola.

Cette année, les proches des victimes du comté de Margibi, se sont rendus au cimetière de Disco Hill parmi eux des enfants, devenus orphelins à cause de la maladie.

Environ 4 500 corps de victimes et les cendres de ceux qui ont été incinérés ont été placés sur ce site.

"Les enfants de l'orphelinat viennent et les enfants du quartier viennent. Mais les enfants de l'orphelinat sont nombreux, du moins la dernière fois que nous sommes venus, à avoir perdu leurs parents qui sont enterrés ici." a dit Elizabeth Browne, responsable d'un orphelinat au Libéria.

Le Liberia est devenu le troisième pays à signaler que la maladie à virus Ebola (MVE) s'est propagée dans le pays à partir de la Guinée voisine. Le nombre de cas a fortement augmenté à Monrovia, la capitale du Liberia.

Selon les Centres de contrôle des maladies (DCD), 4 810 personnes sont mortes au Libéria lorsque le virus a frappé.