Maroc : cactus et fleurs en synergie au musée Yves Saint-Laurent

**Le musée Yves Saint Laurent de Marrakech, au Maroc célèbre les cactus et les motifs floraux à travers deux expositions spéciales.**Plus de 1 700 espèces de cactus connues dans le monde, mettent en lumière leur remarquable diversité à travers différents supports artistiques.

Les vêtements de la marque ayant souvent été inspirés par le monde naturel. Les œuvres d'art de diverses époques sont également impliquées. L'exposition a pour objectif de créer un lien entre les artistes de différentes générations.

"Cette exposition présente une grande diversité d'œuvres dans des temporalités très différentes, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à des artistes contemporains d'Europe et du Maroc. L'idée était de créer une sorte de dialectique entre le naturel, défini jusqu'à récemment comme nature et culture, à partir d'une forme de cabinet d'histoire naturelle, d'une présentation d'herbier avec tout un répertoire formel d'architectures et de formes de cactus et de la manière dont les artistes se sont inspirés.", a déclaré Marc Jeanson, botaniste au Muséum national d'histoire naturelle de Paris et co-commissaire de l'exposition "CACTUS".

L'exposition promet une exploration fascinante de la passion commune d'Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé, cofondateur de la marque, pour la nature.

Quarante vêtements aux motifs floraux brodés, imprimés et appliqués sont présentés, prêtés par l'institut frère, le musée YSL Paris.

"Certains motifs floraux, qu'ils soient appliqués, brodés ou imprimés sur les vêtements présentés par l'exposition, sont identifiables. La rose bien sûr, le lys et d'autres fleurs que le public reconnaîtra et d'autres fleurs peut-être moins identifiables et peut-être pas du tout identifiables parce qu'elles sont aussi le fruit de l'imagination du créateur, mais aussi des gens avec qui nous avons travaillé, que ce soit les fabricants de tissus, ou les imprimeurs avec qui la maison YSL avait l'habitude de travailler.", explique Alexis Sornin, directeur du Musée Yves Saint Laurent de Marrakech.

Les bijoux et les tenues de soirée prouvent l’impact de la nature. L’exposition CACTUS est à l'affiche jusqu'au 7 juillet, alors que l’initiative ‘’Les Fleurs d'Yves Saint Laurent baissera ses rideaux le 5 janvier 2025.