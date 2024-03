Kenya : les cas de féminicides en hausse

Au milieu des attaques violentes et parfois horribles et mortelles contre les femmes au Kenya, Njeri Migwi se distingue comme une voix pour la justice.

Elle est la cofondatrice d’Usikimye, un mouvement qui ouvre contre la prévalence de la violence sexuelle et sexiste (VSS). Véritable soutien pour les victimes.

Depuis le balcon du bureau d’Usikimye, Migwi raconte la petite histoire qui l'amène ses convictions.

"J’ai trouvé ma voix en aidant les autres, car je suis moi-même une survivante de la violence fondée sur le sexe. Et en aidant les autres, je me suis guérie et j’ai trouvé ma voix", a-t-elle dit.

Selon les rapports du gouvernement kényan, près de 60 femmes ont été tuées depuis début 2024.

En signe de protestation, Migwi, aux côtés d’autres groupes féministes et non gouvernementaux, a organisé des manifestations anti-féminicides dans les grandes villes du Kenya en janvier contre les meurtres.

Des milliers de personnes ont participé à cette action de masse, le plus grand événement jamais organisé dans le pays contre la violence sexuelle et sexiste.

Mais Migwi est insatisfaite car, le taux de féminicide a continué d’augmenter et chaque jour elle voit ou traite un nouveau cas de violence.

En mars, une jeune fille de 19 ans aurait été poussée à mort depuis le 20e étage d’un immeuble à Nairobi.

Une autre femme aurait été tuée par son mari peu après leur mariage à Nakuru.

Puis, plus près de chez elle, l’employée de Migwi, Sarah, a survécu à une tentative de meurtre pour s’être prétendument « habillée comme un homme ».

"Sarah était vêtue d’un jean et d’un sweat à capuche. Comment peut-on estimer qu'elle s'habille comme un homme ? Et de toute façon, qu’est-ce que s’habiller comme un homme ? Pourquoi avons-nous des vêtements sexo-spécifiques ? Ce sont juste des vêtements", a déclaré Migwi.

Elle blâme carrément les conventions sociales pour la normalisation des actes de violence, principalement envers les femmes, ainsi que la structure juridique du pays pour sa complaisance à rendre justice aux victimes et le gouvernement pour son inaction.

Migwi est toutefois stimulée par les diverses « réussites » et les réussites découlant du travail qu’elle fait aux côtés d'autres personnes et organisations. Ensemble, elles ont mis en place des abris qui garantissent aux victimes de violences sexuelles et sexistes un refuge contre les violations dont elles sont victimes.

Elle se souvient d’une rencontre récente avec une femme qu’elle a déjà aidé à échapper à la mutilation génitale féminine (MGF), aujourd’hui employée au supermarché, qui l’a serrée dans ses bras avec gratitude dans les allées pendant que Migwi faisait ses courses.

Sheila Shiyonga, originaire du centre rural du Kenya, vit et travaille maintenant à Nairobi. Elle a exprimé sa gratitude à Migwi pour son travail.

« J’ai rencontré Njeri lorsque j’étais à Thika par l’intermédiaire d’un ami qui m’a sauvée de l'excision. Mon mari et ses parents voulaient m'exciser, mais par l’intermédiaire d’un ami, il m’a sauvé en me ramenant chez Njeri", a déclaré Shiyonga.

Usikimye, qui signifie en swahili, ne vous taisez pas ! », entreprend d’autres activités dans les communautés, comme des programmes d’alimentation pour les enfants trois jours par semaine.

Migwi dit que "les prédateurs attirent les enfants" avec de la nourriture, alors elle les nourrit pour "s’assurer qu'elle élimine un prétexte aux prédateurs pour atteindre ces enfants."

Usikimye aide également à trouver un avocat et une assistance médicale pour les victimes de Violence Sexuelles et Sexistes.