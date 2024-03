Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, est mort

Akira Toriyama, le créateur du best-seller Dragon Ball et d'autres dessins animés populaires qui ont influencé la bande dessinée japonaise, est décédé, a annoncé son studio vendredi. Il avait 68 ans.

La série de mangas Dragon Ball de Toriyama, qui a débuté en 1984, est un best-seller international qui a également donné lieu à des séries animées, des jeux vidéo et des films extrêmement populaires.

Toriyama est décédé le 1er mars des suites d'un caillot de sang dans le cerveau, a indiqué son bureau de production Bird Studio dans un communiqué.

"Nous regrettons profondément qu'il ait encore plusieurs œuvres en cours de création avec beaucoup d'enthousiasme", a déclaré le studio. "Il aurait eu encore beaucoup de choses à réaliser. Cependant, il a laissé de nombreux titres de mangas et d'œuvres d'art à ce monde."

Le bureau a remercié ses fans pour leur soutien à ses activités créatives pendant plus de 45 ans. "Nous espérons que le monde de création unique d'Akira Toriyama continuera d'être aimé par tout le monde pendant encore longtemps."

Né en 1955 dans la préfecture d'Aichi, au centre du Japon, Toriyama a fait ses débuts en 1978 dans le magazine Weekly Shonen Jump. Sa série Dr Slump, qui a débuté en 1980, a connu un énorme succès et l'a propulsé au rang de jeune dessinateur de bandes dessinées à succès.

Dragon Ball, l'histoire d'un garçon, Son Goku, et de son aventure à la recherche de sept boules magiques pour réaliser ses souhaits, s'est vendue à 260 millions d'exemplaires au total, selon le studio.

Toriyama a également dessiné les personnages de la série de jeux vidéo Dragon Quest. Il a également reçu des prix de manga et d'art au Japon et à l'étranger, dont le titre de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France en 2019.