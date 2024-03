RDC : les ravages de la rivière Ruzizi, à la frontière avec le Rwanda

Depuis le début de la semaine, une tragédie naturelle a frappé la région frontalière entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo, plongeant le village de Buhozi, situé dans le Sud-Kivu, dans le désarroi.

L'élément déclencheur de cette crise sans précédent remonte à l'effondrement de la colline Nyiratengo au Rwanda, bloquant le cours de la Rivière Ruzizi. Depuis lors, les flots dévastateurs ont englouti des habitations entières, laissant de nombreux résidents sans abri.

Témoignage poignant de Munguakonkwa Ndagano, habitante de Buhozi : "Chez nous à Buhozi, les maisons ont été détruites, nous dormons sur la route, il n’y a personne pour nous venir en aide. Au Rwanda également, il y a eu un éboulement de terre qui a fermé la rivière Ruzizi et nos champs ont été dévastés par cet éboulement. Les gens traversent en provenance du Rwanda sans contrôle. Le gouvernement doit nous aider."

Face à cette catastrophe en cours, la société civile du Sud-Kivu souligne l'urgence de renforcer les mesures de sécurité pour prévenir les incursions étrangères dans la région.

Réflexion d'Elvis Mupenda, représentant de la société civile du Sud-Kivu : "Par rapport à la délimitation d’un pays à un autre, surtout dans les pays de la région des Grands Lacs, nous pensons que cela ne constitue en rien une frontière. Les services de frontières doivent se saisir de cette question. Par rapport au mouvement de la population, j’ai vu que certains Congolais commençaient à traverser à cet endroit, même les Rwandais commençaient à traverser à cet endroit."

Cette catastrophe survient alors que la société civile avait déjà alerté sur les risques de glissement de terrain dans la région.

Selon la presse locale, plus de 700 familles à Buhozi sont touchées par cette calamité.

Alors que la crise persiste et que les communautés locales luttent pour se remettre de cette catastrophe, il est impératif que les autorités locales et internationales apportent une assistance immédiate et coordonnée aux victimes.

La solidarité et la coopération entre les nations riveraines sont essentielles pour faire face à cette tragédie et pour prévenir de futures calamités le long de cette frontière fragile entre le Rwanda et la RDC.