Le Nigéria et la Russie veulent renforcer leurs relations bilatérales

Les ministres des Affaires étrangères de la Russie et du Nigeria ont échangé mercredi à Moscou. Il était question de relations futures entre les deux pays.

« La Russie apporte et continuera en tout état de cause à apporter une contribution constructive aux efforts des Africains et de l’ensemble de la communauté mondiale pour stabiliser la situation dans la région Sahara-Sahel, elle aidera les pays de la région à accroître la capacité de combat de leurs forces armées nationales et des autorités chargées de faire respecter la loi, afin de contrer les menaces qui persistent, comme je l’ai déjà dit. » Promet, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangère.

« Le système multipolaire est ce qui obtient, et le multilatéralisme est ce qui, selon nous, devrait toujours être renforcé, et nos relations continueront de croître. Nous estimons que nous sommes en bonne position pour entretenir une relation stratégique très solide avec la Russie. » Déclare, Yusuf Tuggar, ministre nigérian des Affaires étrangères.

Une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l’Afrique est prévue à Sotchi cet automne.