RDC : l'inquiétude face au développement potentiel du forage pétrolier

Les foreuses pétrolières qui se profilent sur la route de la maison d'Adore Ngaka lui rappellent chaque jour tout ce qu'il a perdu. L'extraction dans son village de l'ouest de la République démocratique du Congo (RDC) a pollué le sol, flétri ses cultures et forcé sa famille à puiser dans ses économies pour survivre.

Montrant un épi de maïs rabougri dans son jardin, cet agriculteur de 27 ans explique qu'il n'a plus que la moitié de la taille qu'il avait avant l'expansion des activités pétrolières, il y a près de dix ans, dans son village de Tshiende. "Cela nous plonge dans la pauvreté", a-t-il déclaré.

Le Congo, pays d'Afrique centrale riche en minerais, disposerait également d'importantes réserves pétrolières. Jusqu'à présent, les forages ont été limités à un petit territoire au bord de l'océan Atlantique et au large des côtes, mais cela devrait changer si le gouvernement réussit à mettre aux enchères 30 blocs de pétrole et de gaz répartis dans tout le pays.

Les dirigeants affirment que la croissance économique est essentielle pour leur peuple appauvri, mais certaines communautés, des groupes de défense des droits et des organismes de surveillance de l'environnement avertissent que l'expansion du forage nuira au paysage et à la santé humaine.

Pollution

Depuis que la société d'hydrocarbures franco-britannique Perenco a commencé à forer sur le territoire de Moanda en 2000, les habitants affirment que la pollution s'est aggravée, les déversements et les fuites dégradant le sol et le torchage - la combustion intentionnelle de gaz naturel à proximité des sites de forage - polluant l'air qu'ils respirent. Selon eux, le gouvernement congolais n'exerce que peu de contrôle.

Perenco a déclaré que ses méthodes d'extraction respectaient les normes internationales, qu'elles ne présentaient aucun risque pour la santé et que toute pollution était mineure. L'entreprise a également déclaré qu'elle proposait de soutenir une centrale électrique qui utiliserait le gaz naturel et réduirait ainsi le brûlage à la torche.

Le gouvernement n'a pas répondu aux questions concernant la centrale proposée. Le ministre congolais du Pétrole et du Gaz, Didier Budimbu, a déclaré que le gouvernement s'engageait à protéger l'environnement.

La RDC abrite la majeure partie de la forêt tropicale du bassin du Congo, la deuxième plus grande du monde, et la majeure partie de la plus grande tourbière tropicale du monde, composée de matériel végétal partiellement décomposé provenant des zones humides. Ensemble, ces deux zones capturent d'énormes quantités de dioxyde de carbone - environ 1,5 milliard de tonnes par an, soit environ 3% des émissions mondiales. Plus d'une douzaine de parcelles mises aux enchères chevauchent des zones protégées de tourbières et de forêts tropicales, notamment le parc national des Virunga, qui abrite certains des gorilles les plus rares au monde.

Pauvreté

Le gouvernement a déclaré que les 27 blocs pétroliers disponibles contiennent une quantité de pétrole estimée à 22 milliards de barils. Les groupes de défense de l'environnement affirment que la mise aux enchères d'un plus grand nombre de terres à des fins de forage entraînerait des conséquences tant au Congo qu'à l'étranger.

"Tout nouveau projet pétrolier ou gazier, où que ce soit dans le monde, alimente la crise du climat et de la nature dans laquelle nous nous trouvons", a déclaré Mbong Akiy Fokwa Tsafak, directeur de programme pour Greenpeace Afrique. Selon elle, les activités de Perenco n'ont rien fait pour atténuer la pauvreté, mais ont plutôt dégradé l'écosystème et alourdi la vie des communautés.

Les défenseurs de l'environnement estiment que la RDC dispose d'un fort potentiel pour développer les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire, ainsi que l'hydroélectricité à petite échelle. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, un composant clé des batteries des véhicules électriques et d'autres produits essentiels à la transition énergétique mondiale, bien que l'extraction du cobalt s'accompagne de ses propres risques environnementaux et humains.

M. Budimbu a déclaré que ce n'était pas le moment de s'éloigner des combustibles fossiles alors que le pays en est encore dépendant. Il a ajouté que la dépendance à l'égard des combustibles fossiles sera progressivement éliminée à long terme.

Riche en biodiversité, Moanda jouxte le parc national des mangroves, la seule zone marine protégée du pays. Perenco fait l'objet d'une surveillance depuis des années, des chercheurs locaux, des groupes d'aide et le Sénat congolais ayant signalé de nombreux cas de pollution remontant à plus d'une décennie. Deux organisations de la société civile, Sherpa et les Amis de la Terre France, ont intenté une action en justice en 2022, accusant Perenco de pollution causée par l'extraction du pétrole ; cette action est toujours en cours.

Santé

Lors d'une rare visite des médias internationaux dans les champs pétroliers, y compris dans deux villages proches des forages, l'Associated Press s'est entretenue avec des dizaines d'habitants, de responsables locaux et d'organisations de défense des droits de l'homme. Les habitants disent que le forage s'est rapproché de leurs maisons et qu'ils ont vu des tuyaux se briser régulièrement, répandant du pétrole dans le sol. Ils accusent la pollution de l'air et du sol de rendre les cultures difficiles et de causer des problèmes de santé tels que des éruptions cutanées et des infections respiratoires.

Ils affirment que Perenco a réagi rapidement aux fuites et aux déversements, mais n'a pas réussi à s'attaquer aux problèmes de fond.

Les journalistes d'AP ont visité des sites de forage, parfois à quelques centaines de mètres seulement des habitations, dont les tuyaux étaient exposés et corrodés. Ils ont également vu au moins quatre sites où le gaz naturel était brûlé à la torche, une technique qui permet de gérer la pression en brûlant le gaz qui est souvent utilisé lorsqu'il n'est pas pratique ou rentable de le collecter. AP n'a pas vu de sites de déversement actifs.

Entre 2012 et 2022 en RDC, Perenco a brûlé plus de 2 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit une empreinte carbone équivalente à celle d'environ 20 millions de Congolais, selon l'Environmental Investigative Forum, un consortium mondial de journalistes d'investigation environnementale. Le groupe a analysé les données de Skytruth, un groupe qui utilise l'imagerie satellite pour surveiller les menaces qui pèsent sur les ressources naturelles de la planète.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, le brûlage à la torche du gaz naturel, qui est principalement composé de méthane, émet du dioxyde de carbone, du méthane et de la suie noire et nuit à la santé.

Produits chimiques

Dans le village de Kinkazi, les habitants ont déclaré à AP que Perenco avait enterré des produits chimiques dans une fosse voisine pendant des années et qu'ils s'étaient infiltrés dans le sol et dans l'eau. Ils ont montré des photos de ce qu'ils disent être des produits chimiques toxiques avant qu'ils ne soient enterrés et ont emmené les journalistes sur le site où, selon eux, ils ont été jetés. Il a fallu quatre ans de protestations et de grèves pour que Perenco se débarrasse des produits chimiques ailleurs, ont-ils expliqué.

La plupart des villageois étaient réticents à l'idée que leurs noms soient cités, car ils craignaient une réaction négative de la part d'une entreprise qui est une source d'emplois occasionnels. Quelques minutes après l'arrivée des journalistes de l'AP dans un village, un habitant a déclaré avoir reçu un appel d'un employé de Perenco lui demandant l'objet de la réunion.

Gertrude Tshonde, une agricultrice, a accepté de s'exprimer. Elle a déclaré que Perenco avait commencé à déverser des produits chimiques près de Kinkazi en 2018 après qu'un village voisin eut refusé de l'autoriser.

"Les gens de Tshiende nous ont appelés et nous ont demandé si nous les laissions jeter des déchets dans notre région", a déclaré Gertrude Tshonde. "Ils ont dit que les déchets n'étaient pas bons parce qu'ils se répandent sous terre et détruisent le sol".

Mme Tshonde a déclaré que sa ferme se trouvait derrière la fosse où des produits chimiques ont été jetés et que son manioc a commencé à pourrir. AP n'a pas pu vérifier de manière indépendante que des produits chimiques avaient été enterrés sur le site.

Mark Antelme, porte-parole de Perenco, a déclaré que la société n'enfouissait pas de produits chimiques sous terre et que les plaintes concernant le site près de Kinkazi étaient liées à d'anciennes décharges effectuées il y a plus de 20 ans par une société précédente. M. Antelme a également déclaré que Perenco n'avait pas rapproché ses activités des habitations. Au contraire, certaines communautés se sont progressivement rapprochées des sites de forage.

M. Antelme a également déclaré que les torchères de l'entreprise ne libèrent pas de méthane dans l'atmosphère.

Perenco soutient qu'elle contribuait de manière significative à Moanda et au pays. Elle est le seul fournisseur d'énergie à Moanda et investit environ 250 millions de dollars par an dans l'éducation, la construction de routes, des programmes de formation pour le personnel médical et un accès plus facile aux soins de santé dans les communautés isolées, a déclaré la société.

Marée noire

Mais les habitants affirment que certains de ces avantages sont exagérés. Le dispensaire construit par Perenco dans un village n'a pas de médicaments et peu de gens peuvent se permettre de payer pour voir le médecin.

Et lorsque Perenco indemnise les dommages causés par la fuite de pétrole, les habitants disent que ce n'est pas suffisant.

Tshonde, l'agricultrice, raconte qu'elle a reçu environ 200 dollars lorsqu'une marée noire a détruit ses mangues, ses avocats et son maïs il y a huit ans. Mais ses pertes ont été plus de deux fois supérieures. Les dommages durables causés à ses terres par les activités de Perenco l'ont obligée à chercher d'autres sources de revenus, comme l'abattage d'arbres pour les vendre comme charbon de bois.

De nombreux autres agriculteurs dont les terres ont été dégradées font de même, et le couvert végétal est en train de disparaître, a-t-elle déclaré.

Didier Budimbu, le ministre des Hydrocarbures, avance que les lois congolaises interdisent le forage à proximité des habitations et des champs et que les opérateurs pétroliers sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et nettoyer la pollution pétrolière. Mais il n'a pas précisé ce que le gouvernement faisait en réponse aux plaintes des communautés.

La RDC a eu du mal à trouver des soumissionnaires depuis le lancement de la vente aux enchères en juillet 2022. Trois entreprises - deux américaines et une canadienne - se sont positionnées sur trois blocs de gaz méthane dans le lac Kivu, à la frontière avec le Rwanda. Le gouvernement a déclaré en mai qu'il était sur le point de clôturer ces appels d'offres, mais n'a pas répondu aux questions de l'AP en janvier pour savoir si ces accords étaient finalisés.

Aucun accord n'a été confirmé pour les 27 blocs pétroliers, et le délai pour les manifestations d'intérêt a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année dernière, Perenco s'est retirée de l'appel d'offres pour deux blocs dans la province, près de l'endroit où elle opère actuellement. L'entreprise n'a pas répondu aux questions d'AP sur les raisons de son retrait, mais Africa Intelligence a rapporté que Perenco avait estimé que les blocs n'avaient pas un potentiel suffisant.

Conflits

Perenco n'a pas non plus répondu à la question de savoir si elle s'intéressait à d'autres blocs.

Les experts en environnement estiment que les appels d'offres pourraient être lents parce que le pays est un endroit difficile à exploiter en raison des conflits endémiques, en particulier dans l'Est, où la violence augmente et où se trouvent certains des blocs.

Les groupes de défense locaux estiment que le gouvernement devrait régler les problèmes de Perenco avant de faire appel à d'autres entreprises. "Nous devons d'abord constater des changements avec l'entreprise que nous avons ici avant de faire confiance à d'autres", a déclaré Alphonse Khonde, coordinateur du Groupe d'acteurs et d'actions pour le développement durable.

Le Congo a également un passé de corruption. Peu de ses richesses minières ont été redistribuées dans un pays qui est l'un des cinq plus pauvres du monde, avec plus de 60% de ses 100 millions d'habitants vivant avec moins de 2,15 dollars par jour, selon la Banque mondiale.

Forages

Certains groupes ont critiqué ce qu'ils considèrent comme un manque de transparence dans le processus de mise aux enchères des blocs, ce qui revient à dire que "les communautés locales sont tenues dans l'ignorance des plans d'exploitation de leurs terres et de leurs ressources", affirme Joe Eisen, directeur exécutif de la Rainforest Foundation UK.

Certaines communautés, auxquelles le gouvernement n'a pas réussi à fournir des emplois et des services de base, disent qu'elles n'ont pas d'autre choix que de parier sur l'autorisation d'un plus grand nombre de forages.

Dans le village de Kimpozia, près de l'une des zones mises aux enchères, quelque 150 personnes vivent nichées dans la forêt, sans école ni hôpital. Les habitants doivent marcher sur des collines escarpées et faire cinq heures de moto pour atteindre le dispensaire le plus proche et marcher plusieurs heures pour se rendre à l'école.

Louis Wolombassa, le chef du village, estime que le village avait besoin de la construction de routes et d'autres formes d'aide. "S'ils viennent et apportent ce que nous voulons, qu'ils forent".