RDC : la MONUSCO quitte une première base dans le Sud-Kivu

La mission de maintien de la paix des Nations Unies au Congo, connue sous le nom de MONUSCO, a fermé sa première base du Sud-Kivu ce mercredi 28 février. Elle a remis le camp à la police congolaise après 25 ans de présence dans le pays.

Une cérémonie de transfert a eu lieu à Kamanyola, où la base de la MONUSCO était établie depuis 2005. La police nationale congolaise est désormais responsable de la sécurité dans la région.

Au fil des années, l'Est du Congo continue d'être ravagé par plus de 120 groupes armés qui cherchent à obtenir une part des ressources de la région, telles que l'or, et à protéger leurs communautés, certains d'entre eux étant discrètement soutenus par les pays voisins du Congo.

La violence se traduit par des massacreset a entraîné le déplacement de près de 7 millions de personnes.

La MONUSCO s'est installée sur le territoire congolais pour prendre le relais d'une précédente mission de maintien de la paix de l'ONU afin de protéger les civils et le personnel humanitaire et de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix.

Cependant, plusieurs Congolais affirment que personne ne les protège des attaques des rebelles, ce qui a conduit à des manifestations contre la mission de l'ONU et d'autres qui ont parfois été mortelles.