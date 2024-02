Ile Maurice : un navire autorisé à accoster après des craintes de choléra

Un navire de croisière de luxe appartenant à des Américains, transportant plus de 3 000 passagers et membres d'équipage, a été autorisé à accoster lundi sur l'île Maurice, dans l'océan Indien, après avoir été mis en quarantaine au large pendant une journée par crainte d'une éventuelle épidémie de choléra à bord, ont indiqué les autorités.

Le gouvernement mauricien a autorisé le Norwegian Dawn, qui appartient à la compagnie Norwegian Cruise Line basée à Miami, à accoster dans le port de la capitale, Port Louis, après que les autorités sanitaires ont constaté qu'il n'y avait pas de traces de choléra dans les tests effectués sur l'eau du navire.

Les autorités mauriciennes ont empêché le navire d'accoster dimanche parce que 15 personnes à bord étaient malades et souffraient de vomissements et de diarrhée. L'autorité portuaire mauricienne a déclaré avoir pris cette décision "afin d'éviter tout risque sanitaire" et a envoyé des fonctionnaires à bord pour prélever des échantillons à des fins d'analyse.

Le gouvernement mauricien a déclaré que les passagers malades qui avaient été isolés après être tombés malades présentaient en fait des cas bénins de gastro-entérite, une infection virale.

La Norwegian Cruise Line a déclaré dans un communiqué qu'il y avait "un petit nombre d'invités présentant des symptômes bénins d'une maladie liée à l'estomac" et qu'il n'y avait "aucun cas confirmé ni aucune preuve de choléra".

Le gouvernement mauricien "a exigé des tests par excès de prudence", a ajouté le communiqué.

Plusieurs pays d'Afrique australe continentale ont connu de graves épidémies de choléra au cours de l'année écoulée, ce qui pourrait expliquer l'inquiétude des autorités de l'île Maurice, une nation insulaire d'environ 1,2 million d'habitants située au large de la côte est de l'Afrique et qui est une destination touristique très prisée.

Les bateaux de croisière ont posé des problèmes lors de la pandémie de Covid-19, nombre d'entre eux ayant signalé des foyers de cette maladie et ayant dû être mis en quarantaine dans les ports.

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires indique qu'une épidémie de choléra sévit en Afrique australe, avec un total d'environ 188 000 cas et 3 000 décès dans huit pays depuis janvier 2023.

Le choléra se propage par l'intermédiaire d'aliments ou d'eau contaminés par la bactérie qui en est à l'origine. Les autorités sanitaires évaluaient également la nourriture à bord du Norwegian Dawn pour détecter la présence de choléra. Les résultats de ces tests n'ont pas encore été communiqués, mais les autorités ont déclaré qu'elles étaient convaincues qu'il n'y avait pas de menace de choléra après que les tests de l'eau s’étaient révélés négatifs.

Il y avait 2 184 passagers et 1 026 membres d'équipage à bord du Norwegian Dawn lorsqu'il est arrivé à l'île Maurice, a déclaré l'autorité portuaire. Environ 2 000 de ces passagers devaient débarquer à Maurice et terminer leur croisière, et 2 279 nouveaux passagers devaient monter à bord.

Toutes les personnes quittant le navire continueront d'être examinées par les autorités sanitaires, a déclaré le Dr Bhooshun Ori, directeur des services de santé au ministère mauricien de la santé. La Norwegian Cruise Line a déclaré que les passagers débarqueraient du navire ce mardi.