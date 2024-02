Kenya : Kuza Freezer, les congélateurs à base de déchets plastiques

À Mombasa, une opération de nettoyage de plage est en cours pour ramasser des tonnes de déchets plastiques. Et comme le dit le dicton : "les déchets de l'un peuvent être le trésor de l'autre", cette collecte de plastique ne fait pas exception.

Le plastique est vendu à Kuza Freezers, où les employés le décomposent d'abord en granulés avant de le mouler pour en faire des congélateurs.

"Kuza Freezer est une entreprise dirigée par des jeunes basée à Mombasa, au Kenya. Nous nous concentrons sur la fourniture de solutions de stockage frigorifique aux petites entreprises de la chaîne de valeur du poisson, leur permettant ainsi d'améliorer durablement leurs revenus et de réduire les pertes après récolte", explique Purity Gakuo, PDG de Kuza Freezer.

Kuza Freezers fonctionne depuis trois ans et a livré plus de 350 machines à des clients, notamment des commerçants de poisson, des vendeurs de volaille et de lait, ainsi que des vendeurs de glace.

Gakuo explique qu'une variété de produits est produite, des congélateurs statiques à bord des bateaux de pêche à ceux pouvant être installés sur place.

L'équipe produit également un congélateur pouvant être monté à l'arrière d'une moto avec une capacité de 70 litres. Il est particulièrement utile pour la livraison efficace du poisson.

La société propose une installation et une formation gratuites aux clients. Ils installent également un dispositif de suivi sur chaque unité pour vérifier si des réparations sont nécessaires.

Chaque congélateur est équipé d'une batterie pouvant être chargée à l'aide d'un panneau solaire. Une charge de deux heures sous le soleil kényan signifie 6 à 7 heures de fonctionnement.

La société vend les congélateurs pour 100 000 Ksh (700 $) et propose la possibilité de payer en plusieurs fois.

Pour de nombreux clients, c'est clairement un investissement judicieux.

Abdalla Ali et son collègue ramènent leur prise du jour avant de peser et de préparer le poisson pour la livraison. "Nous avons un gros problème de stockage", explique Ali.

"Quand nous attrapons du poisson, nous n'avons nulle part où le stocker. Nous le mettons dans de la glace. Ensuite, lors du transport, nous avons des problèmes car la glace fond, le soleil est aussi chaud et cela peut endommager le poisson et entraîner des pertes pour nous", ajoute-t-il.

Nickson Otieno, PDG de Nikogreen, affirme que Kuza Freezer résout deux problèmes majeurs auxquels le pays est confronté.

"Premièrement, il s'agit de la sécurité alimentaire résultant des pertes alimentaires. Les pertes alimentaires surviennent parce que nous produisons des aliments qui sont périssables, mais nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures pour livrer ces aliments aux consommateurs finaux à temps, alors qu'ils sont frais", explique Otieno.

"Deuxièmement, nous avons beaucoup de problèmes de déchets et surtout de déchets plastiques, qui étouffent notre environnement. En prenant en charge ces déchets, en les recyclant et en les utilisant pour fabriquer le corps externe des congélateurs, ils relèvent également le défi de ces déchets", conclut-il.