Maroc : le Premier ministre espagnol vient renforcer les liens

Le Roi Mohammed VI et le Premier ministre marocain ont reçu le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au Palais royal de Rabat.

La visite d'aujourd'hui marque un nouveau tournant dans les relations bilatérales entre les deux pays voisins. Elle intervient après que les deux dirigeants se sont rencontrés en avril 2022 et ont adopté une déclaration commune, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de coopération et de partenariat.

Lors de cette rencontre, le roi et le premier ministre espagnol ont souligné les opportunités uniques de coopération entre les deux pays. Ils ont notamment parlé des préparatifs en cours pour accueillir conjointement avec le Portugal la Coupe du monde de la FIFA en 2030.

Les deux pays inscrivent leur coopération dans le cadre du Traité d'amitié, de bon voisinage, de coopération et de dialogue politique renforcé, issu de la Déclaration conjointe du 07 avril 2022, basé sur les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel et de mise en œuvre des engagements et accords signés par les deux parties. Depuis 2022, les deux pays ont renforcé leurs liens dans le commerce, l'investissement, la sécurité et les échanges culturels.