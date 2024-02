Le rappeur Vince Staples sort sa série autobiographique sur Netflix

"The Vince Staples Show" offre une incursion dans la vie semi-fictive du rappeur Vince Staples. Cette mini-série produite par Netflix, dévoile les péripéties quotidiennes de l’artiste, où chaque jour est une nouvelle aventure marquée par des rebondissements.

Disponible sur Netflix le 15 février, la mini-série "The Vince Staples Show" a été créée par Vince Staples lui-même, aux côtés d'Ian Edelman et Maurice Williams. Bien que le rappeur soit sous les feux des projecteurs depuis plus d’une décennie, il continue de penser que la célébrité est une chose étrange. Cette série de 5 épisodes est un mélange de comédie et de drame.

"J'ai toujours aimé l'idée de l'inconnu ou de la réalité perçue, jusqu'à quelque chose d'aussi simple que "Toy Story" ou "A Bug's Life", qui traite de la perception, surtout quand j'étais enfant. En grandissant, on découvre David Lynch, Roy Anderson. On regarde "Donnie Darko" et on se dit : "Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne se passe pas ?" Ce genre de choses m'a toujours intéressé. Surtout parce que, vous savez, j'ai grandi dans un endroit où il y a deux visions différentes de la ville", explique l'artiste.

Cette série autobiographique est une occasion unique de découvrir l'artiste loin des scènes de concert ou des interviews. Pour le rappeur, cette expérience lui permet de continuer à trouver un épanouissement créatif à travers une nouvelle forme d'art.

"J'ai l'impression qu'en ce moment, le monde du cinéma et de la télévision est intéressant, tout comme la musique. Mais j'essaie juste d'aller le plus loin possible. Je pourrais apprendre à tracer ou à dessiner ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que, d'après ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord pour dire que je suis une personne qui essaie des choses. Le manque de ressources ou le manque de compréhension de soi ont un effet sur les jeunes. Alors, quand on vieillit et qu'on a cette opportunité, j'ai une approche du pourquoi pas dans ma façon de voir les choses. Je suis donc prêt à me prêter à tout, si cela m'aide à appréhender la vie différemment ou mieux, ou tout simplement à me prêter à la créativité", déclare le rappeur.