Kenya-USA : Duale rencontre Austin pour raffermir le partenariat de défense

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a tenu une réunion avec son homologue kényan, Aden Bare Duale, au Pentagone mercredi.

Austin a souligné lors de cette rencontre l'importance du partenariat de sécurité que les États-Unis et le Kenya partagent, ainsi que leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité régionale.

« Nous avons eu des discussions formidables lors de mon voyage au Kenya, et je suis particulièrement fier du cadre de coopération en matière de défense que nous avons signé. Cela ne fait que souligner que le Kenya est depuis longtemps l'un de nos partenaires de sécurité les plus importants en Afrique. partenaire pour faire face à une série de menaces communes et faire progresser la sécurité en Afrique de l'Est et au-delà. Le soutien et le partenariat du Kenya dans la mission de transition de l'Union africaine en Somalie sont essentiels à la stabilité dans la région, tout comme votre engagement durable dans la lutte contre al-Shabab." a déclaré Austin.

Le ministre de la Défense kényan Aden Bare Duale a fait écho aux éloges d'Austin pour la paix et la sécurité régionales, mettant en avant la qualité de la relation entre les deux pays et leur importance pour la région.

"Les relations de notre pays sont basées sur le principe de confiance mutuelle, de respect, de valeurs partagées et d'objectifs de défense communs. À cette fin, nous avons connu des succès remarquables dans les programmes avec lesquels nous avons collaboré au cours des dernières années. Permettez-moi de dire que les relations du Kenya, la stabilité et les emplacements stratégiques dans une région instable ont continué de présenter des opportunités idéales de partenariat avec les États-Unis afin de promouvoir la paix et la stabilité dans la région. »a estimé Duale.

Les États-Unis et le Kenya ont signé en septembre dernier un accord de coopération de cinq ans dans le secteur de la défense.

L'accord prévoit la formation des forces armées de Nairobi et la collaboration aux efforts de paix et de sécurité dans le pays.