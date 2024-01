Afrique du Sud : un suspect inculpé pour l'incendie ayant fait 76 morts

Un homme a été inculpé jeudi de 76 chefs d'accusation de meurtre et de 86 autres de tentative de meurtre dans l’affaire de l’incendie le 31 aout 2023 d’un immeuble d’habitation abandonné de la ville de Johannesburg. Tuant 76 personnes et faisant des dizaines de blessés.

Le suspect, Sithembiso Lawrence Mdlalose est passé aux aveux lors d’une audience.

"Cette affaire est relativement récente et doit encore faire l'objet d'une enquête. Les enquêtes de cette nature prennent beaucoup de temps, au moins plus d'un an dans ce cas particulier. Il ne faut pas oublier qu'un grand nombre de personnes impliquées sont censées être décédées à la suite de cet incident.'', a expliqué Dumisani Mabunda, son avocat.

L’avocat reconnait avoir reçu une copie des aveux de son client, obtenu de plein gré. Selon l'accusé, il aurait délibérément provoqué l'incendie après avoir mis le feu sur le corps d'un homme qu'il venait de tuer. En suivant les conseils d'un trafiquant de drogue tanzanien .

"Dans des circonstances normales, les membres de la famille sont lésés et les gens ne sont manifestement pas contents, et elle mentionne qu'il y a maintenant un baron de la drogue. Sa sécurité est donc très importante. Elle est en danger, en fait.", affirme Dumisani Mabunda.

Une nouvelle audience est prévue en février. L’avocat de l’accusé pourrait demander la libération sous caution. En cas de procès, le suspect risque la prison à vie.