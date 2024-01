Davos 2024 : Blinken rencontre Kagame pour apaiser les tensions avec la RDC

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré le président rwandais Paul Kagame en marge du Forum économique mondial de Davos.

Blinken a déclaré que les États-Unis s'engageaient à améliorer les relations diplomatiques entre le Rwanda et le Congo. Cette rencontre symbolise la volonté de Washington de pouvoir gérer les conflits, notamment en RDC, en travaillant avec Kagame, malgré les critiques américaines qui visaient le dirigeant Rwandais.

"Pour répondre à votre question, nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir en vue de soutenir les efforts déployés, en particulier par l'Angola et le Kenya, vers une résolution pacifique des désaccords et la prévention des conflits dans l'est de la RDC", a déclaré le Secrétaire d'Etat américain.

Le président congolais Felix Tshisekedi accuse régulièrement le Rwanda et son président, Paul Kagame, de soutenir militairement les rebelles du M23, qui constituent la dernière génération de combattants tutsis congolais à s'être emparés de plusieurs villes du Nord-Kivu, une région riche en minerais. Les Nations unies et les groupes de défense des droits de l'homme accusent le M23 d'atrocités, notamment de viols et de massacres, et affirment que ce mouvement est soutenu par le Rwanda.