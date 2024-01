USA : Angela Bassett reçoit un Oscar d'honneur pour sa carrière

Après près de 40 ans de carrière et deux nominations aux Oscars, Angela Bassett a reçu un Oscar honorifique.

Elle a été honorée lors de la 14ᵉ cérémonie annuelle des Governors Awards, une réunion du conseil des gouverneurs de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui décerne les Oscars.

"Pour moi, ce prix n'est pas un prix comme les autres. Ce n'est pas un prix comme les autres. C'est un témoignage de mon héritage. Ce trophée représente ma contribution au cinéma. Tout ce que j'ai donné de mon esprit, de mon corps et de mon âme. En tant qu'actrice noire," a exprimé Angela Bassett.

L’actrice de 65 ans a profité de plusieurs moments de son discours pour saluer d'autres actrices noires qu'elle admire pour leurs talents et leurs sacrifices.

"Je suis fière de partager cet honneur avec des femmes qui se lèvent quand on leur dit de reculer, qui parlent quand on les réduit au silence, qui restent déterminées quand on leur dit qu'elles sont vaincues. Ces femmes représentent celles que j'ai eues l'honneur de représenter, ainsi que les femmes de tous les jours qui nous entourent et nous inspirent pour continuer à lutter..... Et à toutes les personnes présentes dans cette salle. Je vous dis que lorsqu'il s'agit de ce que nous faisons, des décisions que nous prenons, de la manière dont nous nous embrassons, de la manière dont nous devons nous soutenir et nous élever les uns les autres, il faut toujours garder à l'esprit que les enjeux sont extrêmement élevés. N'oubliez jamais que les enjeux sont extrêmement importants, car l'histoire dépend de nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes le prisme à travers lequel les générations futures se verront elles-mêmes. Et je prie pour que nous laissions cette industrie plus enrichie, plus avant-gardiste et plus inclusive que nous ne l'avons trouvée," a-t-elle ajouté.

La cérémonie, initialement prévue en novembre, mais reportée en raison de la grève des acteurs, constitue également une pause de facto dans la campagne pour les prétendants aux récompenses de la saison en cours.

Le vote pour la 96ᵉ édition des Oscars est imminent et les nominations seront annoncées le 23 janvier pour la cérémonie du 10 mars.