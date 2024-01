Rwanda : la start-up Ampersand promeut la mobilité verte

Le Rwanda, reconnu comme un pionnier du transport durable lors de la COP28, est devenu un phare pour les initiatives respectueuses de l'environnement en Afrique.

Ampersand, une start-up spécialisée dans la mobilité qui vise à promouvoir les transports électriques en Afrique de l'Est, est à la pointe de l'action.

L'entreprise a dévoilé son projet de déploiement de 600 000 motos électriques à Kigali, la capitale du Rwanda, premier site de lancement, rejoint par Nairobi, au Kenya, et Kampala, en Ouganda, marquant ainsi une avancée significative vers un avenir plus vert et plus efficace dans la région.

"Il y a des millions de motos à essence sur les routes, notre objectif est de faire en sorte que dans quelques années, il n'y ait plus que des motos électriques en circulation. Nous avons investi massivement dans certains développements, nous continuons à investir, par exemple, dans des logiciels, nous avons nos propres cordes d'amplificateur qui nous aident à gérer les stations d'échange, les batteries et cela donne une confiance morale dans nos produits," explique Alice Rwema, conseillère générale d'Ampersand.

Environ 60 % des transports publics du Rwanda sont assurés par des motocyclettes, ce qui contribue à d'importantes émissions de carbone.

Cette situation constitue une grave menace pour le Rwanda et l'Afrique de l'Est, car elle a un impact sur l'environnement et la santé publique.

La région est confrontée à des défis tels que des conditions météorologiques imprévisibles et des menaces pour l'agriculture dues au changement climatique.

"Chaque moto permet d'économiser 2,5 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par jour. Donc, si vous faites le calcul, lorsque nous en aurons fait 5 millions à travers l'Afrique, nous aurons économisé des émissions équivalentes à 12 millions de tonnes par an," ajoute la conseillère générale.

Ce cycliste, un habitué des motos d'Ampersand, souligne les avantages en termes de coûts associés aux motos électriques.

_"Cela fait presque trois ans que j'utilise les motos électriques d'Ampersand._Je dépense moins d'argent pour ces motos, car la recharge électrique est moins chère que l'achat d'essence ou de carburant. Je dépense 2000 francs au lieu de 5000 rwandais pour charger ma batterie et pour 80 km," témoigne Felix Nishimiye.

Depuis quatre ans, les motos de la société ont parcouru 180 millions de kilomètres au Rwanda et ont permis d'éviter 8 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre.