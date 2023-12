RDC : au moins 22 morts à cause des pluies diluviennes

Des pluies diluviennes ont fait au moins 22 morts et causé d'importants dégâts matériels mardi à Kananga, chef-lieu du Kasaï-Central, dans le centre de la République démocratique du Congo, selon un bilan provisoire communiqué par les autorités de la province.

Selon le service de communication du gouverneur du Kasaï-Central, plus de 15 maisons ont été emportées dans des éboulements causés par la pluie, tombée en quantité dans la nuit et une bonne partie de la journée.

Les pluies qui se sont abattues pendant des heures sur le district de Kananga ont détruit de nombreuses maisons et structures, a déclaré le gouverneur de la province, John Kabeya, alors que les opérations de sauvetage s'intensifiaient à la recherche de survivants.

Dimanche, une vingtaine de personnes avaient été emportées par une rivière en crue dans l'est du pays, dans la province du Sud-Kivu. Quatre corps ont été retrouvés.

Parmi les victimes des intempéries à Kananga figurent une femme et ses huit enfants, "engloutis dans une maison", un père et ses quatre enfants morts dans un autre quartier ou encore sept personnes tuées dans un autre éboulement, précisent les services du gouverneur dans un communiqué.

Selon Nathalie Kambala, directrice nationale de l'organisation non gouvernementale Hand in Hand for Integral Development, les inondations ont causé d'importants dégâts matériels.

Les inondations causées par de fortes pluies sont fréquentes dans certaines régions du Congo, en particulier dans les zones reculées. En mai, plus de 400 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles nocturnes dans la province du Sud-Kivu, à l'est du Congo.

Parmi les structures endommagées par les dernières inondations figurent l'Institut supérieur de technologie de Kananga, ainsi qu'une église et une route principale qui a été coupée, a déclaré M. Kabeya, qui a ajouté qu'une action urgente serait demandée au gouvernement national.