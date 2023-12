Expulsions au Rwanda : manifestation à Londres contre le projet de loi

Ils étaient des dizaines lundi devant le ministère de l'Intérieur au Royaume-Uni pour dénoncer le projet de loi controversé du gouvernement britannique qui cherche la majorité autour de sa loi anti-immigration.

Trois semaines après le rejet de ce projet, Londres et Kigali ont signé un nouveau traité pour expulser des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Ce projet de loi a été approuvé la semaine dernière par 313 voix pour 269 contre à la Chambre des Communes. Pour l'ancien chef des travailliste Jeremy Corbyn, le renvoi des migrants vers le Rwanda reste illégal. Il appelle le Premier ministre Rishi Sunak a respecté la décision de la cour suprême : cette manifestation est en faveur du droit des gens de demander l’asile dans notre société. Nous condamnons également le gouvernement pour avoir fait adopter une loi par le Parlement pour essayer de contourner un jugement de la Cour suprême, qui a jugé illégal le renvoi de personnes au Rwanda.

Florence Handura, a fui la Namibie espérant obtenir l'asile mais sa demande n'a pas eu gain de cause : en Namibie, j'étais une activiste en Namibie, et je défendais les droits de mon peuple à travers la Fondation contre le génocide des Hereros. Je sentais que je n’étais pas en sécurité, je suis arrivée ici et je demande réparation. Mais le gouvernement britannique estime que ce n’est pas une raison suffisante pour rester ici, ils me demandent de retourner, estimant que je serais en sécurité là-bas, ce qui n’est pas vrai.

Pour les ONG Stand Up to Racism et Care4Calais, qui ont brandi les pancartes dans les rues de Londres, ce projet de loi anti-immigration doit être abandonné, et le Royaume-Uni doit accueillir des réfugiés et des demandeurs d'asile, venant de plusieurs pays du monde.