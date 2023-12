Présidentielle en RDC : dernier meeting à Kinshasa pour Tshisekedi

Le président congolais sortant Félix Tshisekedi a tenu lundi son dernier meeting de campagne à Kinshasa.

Après un mois de rencontres et de promesses, la campagne pour les élections présidentielles se termine ce soir.

Lors de cette élection qui se tiendra le 20 décembre, Tshisekedi affrontera plus d'une vingtaine de rivaux. Parmi eux d’anciens rivaux tels que Martin Fayulu, arrivé deuxième dans le sondage controversé de 2018, et le prix Nobel de la paix Denis Mukwege.

Tous les candidats ont fait des promesses similaires : plus d'emplois, la fin du conflit à l'Est et davantage d'infrastructures.

La RDC est l’un des pays les plus pauvres au monde, malgré ses vastes richesses minières.

Dans un climat tendu, près de 44 millions d'électeurs sont attendus mercredi pour élire leur président, leurs députés nationaux et provinciaux et, pour la première fois, leurs conseillers municipaux.