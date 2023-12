Egypte : réouverture du musée Imhotep

Fermé depuis plus d’un an pour travaux, le musée Imhotep vient de rouvrir ses portes au public. Situé dans la nécropole antique de Saqqarah, au sud du Caire, le lieu a été nommé en l’honneur de l’ancien architecte égyptien Imhotep. Il est surtout connu pour avoir construit la pyramide à degrés pour le pharaon Djéser pendant la troisième dynastie.

"Nous avons construit ce musée en hommage à l'architecte égyptien Imhotep et à ses réalisations. Le musée est un peu petit, mais il contient plus de 300 objets uniques", explique Mohamed Youssef, directeur de la nécropole de Saqqara.

Inauguré en 2006, le musée contient de nombreuses pièces archéologiques trouvées lors de différentes fouilles qui ont été faites sur le site. Les visiteurs peuvent également découvrir une galerie dédiée à Jean-Philippe Lauer. L’égyptologue français a travaillé sur le site de Saqqara entre 1920 et 2001.

"Les objets uniques ont été collectés dans les sites et les tombes découverts à Saqqara et représentent plusieurs dynasties. La plus importante est la momie du roi Merenre, qui est la plus ancienne momie royale de l'histoire et qui remonte à la 6e dynastie, soit près de 2 300 ans avant notre ère", poursuit Mohamed Youssef.

Le musée Imhotep est considéré comme l'un des plus importants musées archéologiques d'Egypte. Le pays en possède des dizaines d’autres grâce au vaste patrimoine préservé de l’Egypte antique qui fascine toujours autant à travers le monde et attire des milliers de touristes. Depuis des décennies, le Caire tente donc de récupérer ses antiquités, dont beaucoup, acquises lors de fouilles illégales, sont exposées dans des musées occidentaux.