Egypte : à l'EDEX 2023, des technologies de pointe en matière d'armement

L'Égypte accueille la 3e édition du Salon International des Industries défensives et militaires (EDEX 2023) du 4 au 7 décembre.

Le salon sera organisé au Centre international des expositions du Caire, sous les auspices du Président Abdel Fattah Al-Sissi, commandant suprême des forces armées Egyptiennes. Plus de 400 entreprises de 46 pays participent à l'événement.

Tariq Al-Khatib, Chef du secteur technique de la société Egyptian International Optics, explique qu'avec tous les évènements qui se passent actuellement , "de nombreux__pays s'efforcent d'assurer leur sécurité, en particulier dans les domaines de la surveillance, de la sauvegarde des installations et de la fortification des frontières."

Ce salon comprend 22 pavillons représentant différents pays parmi lesquels les États-Unis, la Chine, l’Inde, la France ou encore l’Allemagne.

De grandes entreprises spécialisées dans les systèmes de défense et de sécurité ont répondu présente au rendez-vous, allant de la défense aérienne, à la construction navale en passant par la cybersécurité.

Ciro Granato, Représentant de la société Santor Security , propose dans son stand un dispositif baptisé "Harp Speech Protector" (protecteur de la parole). _"_L'objectif est de réduire les risques de captation lors de réunions en face-à-face et d'empêcher les écoutes clandestines. Ce dispositif est destiné aux gouvernements et à certaines entreprises, il est aujourd'hui utilisé par les présidents et les premiers ministres de certains pays", a-t-il indiqué.

L'exposition, qui est le seul événement de défense et de sécurité couvrant l'Afrique et le Moyen-Orient, devrait attirer 35 000 visiteurs, y compris des délégations militaires de haut niveau, et est la plus grande d'Afrique. L'événement permettra aux visiteurs de découvrir les dernières technologies, les équipements et les systèmes militaires utilisés sur terre, en mer et dans les airs.