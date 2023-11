Somalie : les patrouilles maritimes contre la piraterie s'intensifient

Face à la résurgence des actes de piraterie dans le golfe d’Aden, la police maritime somalienne est sur le qui-vive. Elle a intensifié depuis jeudi ses patrouilles.

Alors que dimanche dernier, l'armée américaine a déclaré avoir capturé cinq hommes qui avaient tenté de détourner un pétrolier au large des côtes du Yémen dans le contexte du conflit entre le Hamas et Israël.

Ces assaillants armés s'étaient emparés du Central Park, un navire battant pavillon libérien.

"Ici, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Nous nous sommes d'abord occupés des pirates et avons mis fin à leurs activités, mais récemment, en plus d'al-Shebab et de l'Etat islamique, nous avons dû les surveiller à nouveau", a déclaré Abdullahi Mohamed Ahmed, commandant de la PMPF. Nous effectuons désormais des patrouilles régulières 24 heures sur 24. Nous ne laissons rien au hasard."

Pour veiller au grain dans la corne de l'Afrique, la police maritime somalienne a besoin d’aide. Mais la communauté internationale demeure silencieuse.

'' L'État du Puntland est seul dans cet effort de sécurité. Il ne reçoit aucune aide de la Mission de l'Union africaine en Somalie, de l'Union européenne ou de toute autre assistance internationale. Mais nous faisons de notre mieux'', a déclaré Abdullahi Mohamed Ahmed.

Depuis des années, la Somalie est en proie à la piraterie, le pic ayant été atteint en 2011, les Nations unies ayant recensé à l’époque, plus de 160 attaques au large des côtes somaliennes.