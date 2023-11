Kenya : le bilan des inondations s'alourdit

Un phénomène d'inondation rare. Ce sont les termes employés par les organisations humanitaires pour décrire l'ampleur des dégâts causés par les pluies torrentielles que subissent les pays de la Corne de l'Afrique.

Au Kenya, le nombre de victimes des inondations dévastatrices continue de s'alourdir. Une partie des infrastructures essentielles a été emportée - et les villages, submergés par les eaux de crue. Au moins huit personnes se seraient noyées jeudi soir, en essayant de traverser à la nage, la rivière Muuoni. Les médias locaux font état de trois corps repêchés pour l'heure.

Depuis le 1er octobre, les inondations ont fait plus de 100 morts et plus de 700.000 déplacés en Afrique de l'Est, selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies.

La Corne de l'Afrique ne s'était pas encore relevée d'une sécheresse dévastatrice qui a affecté des millions de personnes lorsqu'elle a été balayée par des pluies diluviennes liées au phénomène météorologique El Nino, qui ont provoqué d'importantes inondations, au Kenya, en Somalie et en Ethiopie notamment.