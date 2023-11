Zimbabwe : les ravages de la sécheresse

Le Zimbabwe est soumis depuis plusieurs saisons à des épisodes récurrents de sécheresse, aggravés par le réchauffement climatique, et qui menacent la sécurité alimentaire de la population et de la faune de ce pays d'Afrique australe.

Tinashe Farawo, porte-parole de l'Autorité de gestion des parcs et de la faune sauvage du Zimbabwe estime que "la question du changement climatique doit être prise au sérieux". "Par exemple, nous sommes presque à la mi-novembre. Nous n'avons pas encore vu la pluie, la saison n'a pas encore commencé. Ces facteurs ont donc un impact réel sur notre faune, car nous avons pu constater que les animaux se déplaçaient sur de longues distances à la recherche d'eau. En se déplaçant, ils se retrouvent évidemment dans les zones habitées et se heurtent aux villageois. L'issue peut être fatale", ajoute-t-il.

Poussés par la faim et la soif, de nombreux animaux, dont des éléphants quittent la réserve et empiètent désormais sur les villages voisins du parc national, où ils provoquent des dégâts et constituent une menace pour les habitants. Depuis l'an dernier, plusieurs affrontements avec des éléphants mais aussi des buffles ont coûté la vie à une soixantaine de villageois.

Les oiseaux sont également touchés, comme le constate cette équipe chargée de les recenser. Ils ont besoin de baobabs, d'acacias et d'autres arbres pour se reproduire, mais la végétation se raréfie.

140 volontaires se sont relayés pour effectuer le recensement annuel de la faune du pays, un indicateur précieux de l'état des ressources et de la faune du Zimbabwe en cette période de sécheresse régionale inquiétante.