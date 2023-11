Prisé en Asie, l'ormeau sud-africain victime de surpêche illégale

La demande pour l'ormeau, ce mollusque marin, a poussé HIK Abalone à se lancer dans son élevage.

L'entreprise sud-africaine tient deux fermes ou vivent 13 millions d'escargots de mer. Ici, ils naviguent rapidement dans des réservoirs. Élevés, nourris et ils sont expédiés, séchés ou en conserve, à Hong Kong, quelques-uns sont exportés vivants pour la clientèle haut de gamme.

À Hawston, l'ormeau est très prisé, presque chaque famille ici possède un bateau de pêche. Pendant trois décennies de nombreuses communautés de pêcheurs le long de cette côte ont survécu grâce à ce mollusque. Raphael Fisher est né dans la pêche. Au fil des années, il a vu ses revenus s'effondrer à cause d'une pêche intensive. Le gouvernement sud-africain a complètement interdit la pêche à l’ormeau avant d'instaurer des quotas de 120 kilogrammes par an aux petits exploitants.

Si je ne réussis pas, il n’y a pas d’autres travails à Hawston, alors quelle autre option se présenterait à moi ? C'est pour cela que je prenais une combinaison et je plongeais, parce que j’ai une famille à nourrir, mes enfants doivent être soignés et aller à l’école, explique-t-il.

Hong Kong importe entre 2000 et 3 000 tonnes d’ormeaux sud-africains illégaux par an, selon le rapport de l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Ce restaurant propose des ormeaux sud-africains cuits à 190 $. L’ormeau est plus qu’un délice pour des millions de Chinois.

Ce rapport de 2022 a révélé que le commerce illégal d'ormeau vers le centre de Hong Kong s'est chiffré à près d' 1 milliard de dollars entre 2000 et 2016. Certains ormeaux sont transférés vers d’autres grands marchés en Chine, au Japon et à Taïwan.