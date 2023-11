Des Sud-Africains appellent à l'expulsion de l'ambassadeur israélien

Des milliers de Sud-Africains ont participé ce samedi à une marche de soutien aux Palestiniens vivant à Gaza alors que le conflit entre Israël et le Hamas fait rage et exigent l'expulsion de l'ambassadeur israélien.

Les manifestants étaient dirigés par des membres du clergé de différentes confessions, scandant « Palestine libre ».

Le célèbre religieux anti-apartheid, le Dr Allan Boesak, appelle à la fermeture de l'ambassade israélienne. "Nous en avons assez de l'apartheid israélien et nous devons le démontrer par nos actions", a ajouté le secrétaire général du Congrès national africain au pouvoir, Fikile Mbalula, faisant écho à ses appels à la "fermeture" de l'ambassade. .

Le gouvernement sud-africain a annoncé lundi qu'il rappellerait tous ses diplomates d'Israël pour signaler son inquiétude quant à la situation à Gaza.

Pretoria a également déclaré que la position de l'ambassadeur israélien dans le pays devenait « de plus en plus intenable », accusant le diplomate de tenir des « remarques désobligeantes » à l'égard des personnes critiques à l'égard d'Israël.

"Le gouvernement sud-africain a décidé de retirer tous ses diplomates à Tel-Aviv pour consultation", a déclaré Khumbudzo Ntshavheni, ministre du cabinet présidentiel, lors d'un point de presse, sans fournir plus de détails.

Des hommes armés du groupe islamiste palestinien Hamas ont pris d'assaut la frontière entre Gaza et Israël le 7 octobre, tuant environ 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et prenant plus de 240 otages, selon des responsables israéliens.

Depuis lors, Israël bombarde sans relâche Gaza et envoie des troupes terrestres. Le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas affirme que plus de 10 000 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils.

Pretoria est depuis longtemps un ardent défenseur de la cause palestinienne, le Congrès national africain (ANC) au pouvoir la liant souvent à sa propre lutte contre l'apartheid.

La ministre des Affaires étrangères Naledi Pandor a déclaré que le rappel des diplomates était une « pratique normale », ajoutant que les envoyés donneraient un « briefing complet » au gouvernement, qui décidera ensuite si cela peut être utile ou si une « relation continue peut réellement être soutenue ». »

"Nous sommes... extrêmement préoccupés par les meurtres continus d'enfants et de civils innocents dans les territoires palestiniens et nous pensons que la nature de la réponse d'Israël est devenue une punition collective", a déclaré Pandor lors d'un communiqué de presse lundi, lorsqu'elle l'a accueilli. Son homologue ukrainien Dmytro Kuleba.

"Nous avons jugé important de signaler l'inquiétude de l'Afrique du Sud tout en continuant d'appeler à une cessation globale (des hostilités)."

Le Hamas a salué cette décision et a appelé l’Afrique du Sud à « couper tous les liens » avec Israël.

'Mécontentement à l'égard de l'ambassadeur'

Plus tôt, Ntshavheni avait accusé l'ambassadeur israélien Eliav Belotserkovsky d'avoir tenu des propos désobligeants à l'égard des Sud-Africains, notamment des membres du gouvernement, "qui dénoncent l'holocauste commis par le gouvernement israélien". .

Le ministère des Affaires étrangères a été chargé de « faire part du mécontentement du gouvernement sud-africain à l'égard de l'ambassadeur » par la voie diplomatique, a-t-elle expliqué.

"Nous avons pensé qu'il était important de faire venir l'ambassadeur", a ajouté Pandor.

"Il semble y avoir une étrange pratique parmi certains ambassadeurs en Afrique du Sud selon laquelle ils peuvent simplement dire ce qu'ils veulent... Je ne sais pas si c'est parce que c'est un pays africain et qu'ils nous manquent de respect, mais c'est quelque chose que nous ne devrions pas tolérer. ," dit-elle.

Le mois dernier, Pandor a nié avoir exprimé son soutien à l'attaque du Hamas du 7 octobre lors d'un appel téléphonique avec le chef du groupe, qui, selon elle, s'était plutôt concentré sur l'aide humanitaire.

De nombreuses manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu à travers l’Afrique du Sud au cours du mois dernier.

Le président Cyril Ramaphosa faisait partie des nombreux responsables de l'ANC qui ont participé en arborant des drapeaux et des keffiehs, en signe de solidarité avec les Palestiniens.

Abritant la plus grande communauté juive d'Afrique subsaharienne, le pays a également été le théâtre de plusieurs manifestations et initiatives pro-israéliennes, notamment l'installation à Johannesburg d'une table de Shabbat avec des chaises vides et des photos des otages détenus par le Hamas.