Liberia : alliances électorales à l'approche du second tour

Candidat malheureux en 2017 lors de son face-à-face perdu au deuxième tour de la présidentielle contre George Weah, Joseph Boakai prendre sa revanche mardi.

Mais pour tenter de battre le président sortant mardi, outres les sempiternelles et mirobolantes promesses électorales, le septuagénaire joue aussi la carte des alliances. Certains candidats comme Tiawan Gongloe lui ont apporté leur soutien pour le deuxième tour.

Alors qu’au premier tour, il bénéficiât déjà du soutien des barons locaux à l’image l'ancien chef de guerre Prince Johnson resté populaire dans la province de Nimba. En 2017, il avait jeté son dévolu sur George Weah.

Pour rallier du monde à sa candidature, Joseph Boakai a promis un gouvernement inclusif qui reflète la diversité politique, ethnique, régionale, religieuse et de genre au Liberia.

A 78 ans, le leader du Parti de l'Unité propose aussi un ‘’plan de sauvetage national’’. Il s’articule autour de l’amélioration des infrastructures et du climat des affaires, des investissements dans l’agriculture entre autres.

Son discours porte. Alors qu'il s'était largement incliné il y a six ans, obtenant 28,76% au 1er tour et 38,46% au second, il talonne cette fois le président sortant, les deux ayant obtenu environ 43% des voix

Ses opposants estiment que son âge avancé est un handicap et affirment qu'il est déconnecté des jeunes générations dans un pays où 60% de la population a moins de 25 ans.