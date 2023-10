Présidentielle au Liberia: Boakai fait la cour aux petits partis

Le principal candidat de l'opposition au Libéria, Joseph Boakai, fait la cour aux petits partis avant un probable second tour contre le président sortant George Weah.

Les résultats provisoires de 99,5 %, des 5 890 bureaux de vote, montrent que les deux candidats restent au coude à coude après les élections du 10 octobre.

Weah est actuellement crédité de 43,8 % des voix et M. Boakai de 43,5 %.

Cela suggère qu'aucun des deux candidats n'obtiendra plus de 50 % des voix nécessaires à la victoire.

La commission électorale a déclaré que neuf de ses employés temporaires ont été arrêtés en raison des allégations de falsification des bulletins de vote.

M. Boakai a promis que s'il était élu président, il formerait un "gouvernement d'inclusion qui reflète véritablement la diversité politique, sociale et religieuse des citoyens".

Le président Weah n'a pas encore commenté les résultats provisoires, mais la Coalition pour le changement démocratique, son parti au pouvoir, s'était précédemment engagée à accepter les résultats définitifs.

Cette élection est la première organisée sans la présence de la mission des Nations unies au Liberia, créée en 2003 pour garantir la paix après les guerres civiles qui ont fait plus de 250.000 morts entre 1989 et 2003 et dont le souvenir reste vivace.