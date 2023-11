Abdel Fattah al-Sissi reçoit son homologue sud-soudanais Salva Kiir au Caire

Au coeur des discussions, le conflit au Soudan, et ce quelques jours après la reprise des pourparlers de cessez-le-feu en Arabie saoudite.

Les deux dirigeants devraient également aborder des questions liées à la coopération conjointe entre les deux pays, dans une volonté affichée, de renforcer les relations entre Juba et Le Caire. Le conflit à Gaza entre Israël et la Palestine figure aussi au programme.

Cette visite en Égypte intervient moins de six mois après que le président Kiir et plusieurs dirigeants de la région se sont rencontrés au Caire en juillet, pour assister au sommet des voisins du Soudan qui a été convoqué pour « développer des mécanismes efficaces » pour une résolution pacifique de la situation au Soudan par le biais de mesures régionales et d'efforts internationaux.

La réunion, présidée par El-Sissi, a attiré des représentants de sept pays frontaliers du Soudan, dont le Soudan du Sud, l'Égypte, le Tchad, l'Érythrée, l'Éthiopie, la Libye et la République centrafricaine (RCA).