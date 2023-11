La tournée triomphale des springboks débarque au Cap

Le leader des Springboks, Siya Kolisi a fièrement soulevé le trophée Webb-Ellis dans la ville du Cap, juste en dessous du balcon du City hall, où se tient la statue de Nelson Mandela, symbole de la libération de l’Afrique du Sud.

Les supporters ont envahi les rues en chantant à plein poumons sur le passage du bus des champions, drapeaux en main. Xoliso Machakwene, est venue spécialement habillée aux couleurs de l'équipe sud africaine. "Nous sommes ici pour célébrer la grande victoire des garçons. C'est la quatrième fois maintenant, c'est énorme! Voilà pourquoi nous sommes tous ici pour les accueillir et faire la fête avec eux" a-t-elle déclaré.

Les champions du monde de Rugby ont promis de sillonner le pays avec la coupe, qui selon eux joue un rôle essentiel en rapprochant de nombreux jeunes Sud-Africains autour du sport. La visite de l'équipe pourrait être suivie d'investissements dans les infrastructures sportives en faveur des enfants de la région.

Manie Lubbock , joueur de rugby sud-africain espère que "les jeunes pourront puiser de l'espoir et de la confiance dans cette réussite, et qu'ils seront inspirés et motivés dans leur vie".

Les champions Sud-africains ont apporté de l’espoir à une nation qui est toujours décrite par la Banque mondiale, comme la plus inégale du monde, et qui est confrontée au chômage, à la criminalité et à des pénuries d'électricité et d'eau.