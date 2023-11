Nigeria : 37 personnes tuées dans le nord-est

Au moins 37 personnes ont été tuées dans le nord-est du Nigeria dans deux attaques distinctes.

Mercredi, 22 hommes qui rentraient chez eux ont heurté une mine apparemment posée par des djihadistes. 20 d'entre eux ont alors péri et deux autres ont été grièvement blessés. Ces personnes revenaient d'un enterrement de villageois qui avaient été tués lundi par des combattants affiliés au groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest. Les villageois, de cette localité agricole de l'Etat de Yobe auraient refusé de payer une taxe sur le bétail imposée par les djihadistes.

Dans les régions reculées du Nigeria, les miliciens et les groupes armés exigent parfois des taxes aux communautés pour exercer leur contrôle et collecter des fonds.

Au cours des deux dernières années, les djihadistes ont mené des attaques au-delà de leur bastion dans le nord-est de l'Etat de Borno.

Les attaques de militants en guerre depuis 14 ans se sont atténuées dans cette partie du pays et ceux-ci ne contrôlent plus de vastes pans du territoire, mais ils continuent d'attaquer les zones rurales, des bases militaires et de tendre des embuscades aux convois.