RDC : le coût des jeux de la francophonie fait polémique

Combien ont coûté les 9e Jeux de la Francophonie, organisés du 28 juillet au 6 août à Kinshasa en République démocratique du Congo ? C'est à cette question à doit répondre une mission de l’OIF qui est arrivée dimanche dans à Kinshasa.

Pendant 5 jours, elle va mener un audit du budget opérationnel des jeux. Alors que la note de l’évènement fait débat dans la capitale congolaise.

Le ministre congolais des finances déclarant samedi que les jeux de Kinshasa avaient coûté près de sept fois plus cher que prévu. De 48 millions, on est arrivé à 324 millions" de dollars, a fait savoir Nicolas Kazadi, mettant en cause les organisateurs.

Lesquels ont exprimé leur surprise non sans rappeler que le budget adopté par le Comité de pilotage et approuvé par l'OIF était 70,7 millions de dollars.

Pour la direction des jeux, la confusion créée par les propos du ministre des Finances tient au fait qu'il a mis dans le même panier les fonds alloués au pour l'organisation des Jeux et ceux attribués au ministère des travaux publics pour la construction des infrastructures.