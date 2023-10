Mali : les soldats de la Minusma quittent Kidal

La MINUSMA quitte son camp de Kidal. Un convoi de la Mission des nations unies au Mali composé de plus de 100 véhicules, parti de cette ville du nord du pays mardi matin, est en route pour Gao.

Cette évacuation anticipée se déroule dans un contexte sécuritaire tendu. La rébellion à dominante touareg qui contrôle la ville vient de déterrer la hache de guerre. Pour le contrôle des camps abandonnés par la MINUSMA.

La mission de l’ONU, composée de 15 000 soldats et policiers et dont plus de 180 membres ont été tués, doit quitter le Mali d’cici au 31 décembre. En raison de la demande formulée par les autorités maliennes après des mois de dégradation des relations avec la Minusma. Les soldats de l'ONU ont été déployés au Mali depuis 2013 pour lutter contre le djihadisme.