Kenya : le roi Charles III attendu sur divers sujets

Le roi Charles III et son épouse, la reine Camilla, entament mardi un voyage de quatre jours au Kenya, sa première visite en tant que monarque dans un pays du Commonwealth.

Une visite teintée d’histoire. C'est en effet dans ce pays, en 1952, que la mère de Charles, feu la reine Élisabeth II, a appris la mort de son père, le roi George VI, marquant ainsi le début de son règne historique de 70 ans.

" En tant que Kényan, je suis très enthousiaste car je sais que le Kenya bénéficiera énormément de la visite du roi et de la reine. En tant que Kényans ou citoyens, nous serons tous ravis car je crois que c'est la première fois que je verrai le roi au Kenya. Je suis extrêmement enthousiaste et j'ai hâte de voir cela. ", se réjouit Paul Gitau, chauffeur de véhicule de service public.

Au cours de ses deux jours dans la capitale, le souverain britannique doit rencontrer des entrepreneurs et de jeunes Kényans dans un contexte socio-économique difficile.

"Qu'il vienne en vacances'. Il apporte de l'argent parce qu'il va dépenser de l’argent dans notre pays, mais je ne suis pas vraiment enthousiaste. Les choses sont très difficiles en ce moment, je ne peux pas être excité, mais je suis heureuse pour lui ; qu'il vienne voir le Kenya parce que je ne l'ai jamais vu au Kenya. Qu'il vienne et qu'il voie ce qui se passe, la merde que nous avons ici et l'histoire coloniale qui n'est pas encore terminée. Il devrait changer les choses", affirme Furaha Mwangangi, travailleuse occasionnelle.

Mais le roi est très attendu sur un sujet particulièrement : la période de domination britannique au Kenya, . Une période marquée notamment par la répression de la révolte des Mau-Mau le 20 octobre 1952 tuant 10 000 personnes, des membres de la communauté kikouyous principalement.

"Je pense qu'ils nous sont redevables parce qu'ils ont utilisé nos terres, ils ont pris nos terres et les ont données à des généraux. En fait, nous avons ce que nous appelons le Duc de Manchester à Kitale (une ville de la vallée du Rift) ; une très grande terre qui était notre terre ancestrale. J'aimerais qu'elle (la Reine) et le Roi se penchent sur cette question ; des réparations pour les personnes qui ont souffert comme moi et d'autres. Nous aurions été propriétaires aujourd'hui, mais nous n'avons plus de terres.", explique Michael Kitio, pasteur.

"Sa Majesté prendra le temps, au cours de sa visite, d'approfondir sa compréhension des torts subis par le peuple kenyan pendant cette période qui s’est achevée en 1963, ", a déclaré le palais de Buckingham.

Mais la visite de Charles portera aussi sur le futur. "l'action climatique, la biodiversité, le développement urbain durable, la jeunesse, la technologie et l'innovation, ainsi que l'autonomisation des femmes figure au menu des échanges bilatéraux.