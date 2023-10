Madagascar : l'opposition dénonce un processus électoral '' biaisé''

A moins d’un mois de la présidentielle, le climat politique reste tendu à Madagascar. Samedi, le "Collectif des onze" candidats de l'opposition s'est réuni pour dénoncer ce qu'il appelle un processus électoral illégitime.

Pour ces opposants, l'organisation du vote travaillerait pour assurer la réélection du président sortant Andry Rajoelina.

"Il n'est pas facile de remplir 50 000 sièges ici. Les gens ont besoin de semaines et de mois pour se préparer. Nous avons dit "non", nous sommes sûrs, nous avons des gens, nous avons des gens convaincus, avec nous, derrière nous, alors allons-y, même si ça prend 10 heures, nous allons réussir et voilà, je pense que vous l'avez vu aujourd'hui.", a déclaré Hery Rajaonarimampianina, ancien président de Madagascar.

Le rejet par la Cour constitutionnelle des recours visant à faire annuler la candidature d’Andry Rajoelina en raison de sa double nationalité française a jeté un pavé dans la mare politique malgache.

"Nous n'avons pas besoin d'étrangers pour diriger le pays. Nous avons besoin de Malgaches comme nous. Nous allons être solidaires, nous allons changer nos mentalités, car ce sont seulement les étrangers qui s'enrichissent ici. Regardez notre économie par exemple : on ne s'enrichit pas, on s'appauvrit. C'est pour cela que je manifeste aujourd'hui. Même si je suis déjà vieux, je fais la grève pour vous, pour mes enfants et pour mes descendants", a expliqué Ravaozandry Soa Fiavinirina, partisane des candidats du "Collectif des 11".

Initialement prévue pour le 9 novembre, la présidentielle à Madagascar a été reportée d’une semaine.