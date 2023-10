Football : la liste complète des groupes pour la CAN 2023

Le Sénégal, tenant du titre, et le Maroc, demi-finaliste du Mondial-2022, feront figure d'épouvantails, jeudi à Abidjan, lors du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des nations, organisée en Côte d'Ivoire, même si le plateau de cette édition s'annonce très ouvert.

Egalement dans le premier chapeau, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte et le pays hôte, tous anciens vainqueurs de la compétition, sont aussi à ranger parmi les principaux prétendants au titre continental.

Six groupes de quatre équipes seront tirés au sort et de grosses affiches sont possibles dès le premier tour de cette CAN qui se déroulera du 13 janvier au 11 février.

Car le chapeau 2 compte quelques clients et là aussi d'ex-lauréats, à l'image du Nigeria de l'attaquant de Naples Victor Osimhen, du Cameroun, du Ghana et de la République démocratique du Congo.

Le Mali et le Burkina Faso complètent ce chapeau avec l'étiquette d'outsiders.

Les premiers et les deuxièmes de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accèderont aux huitièmes de finale.

Sacré en 2022 après sa victoire en finale contre l'Egypte (0-0, 4-2 aux tab), le Sénégal a confirmé en atteignant les 8es de finale du Mondial au Qatar, battu par l'Angleterre (3-0).

Les coéquipiers de Sadio Mané, récemment transféré à Al-Nassr en Arabie Saoudite, ont également terminé invaincus de leur poule de qualification et ont même battu le Brésil, en juin dernier, lors d'un match amical spectaculaire (4-2).

Le Maroc en embuscade

Meilleure équipe africaine au classement Fifa (13e), le Maroc qui a atteint le dernier carré du Mondial, défait par la France (2-0), et qui a gagné la CAN des moins de 23 ans en juillet face à l'Egypte, semble le plus sérieux rival des Lions de la Teranga.

Mais leur campagne de qualification a été plus timorée avec une défaite en Afrique du Sud (2-1), notamment.

Les Sud-Africains seront quant à eux dans le troisième chapeau, en compagnie du Cap-Vert, de la Guinée, de la Zambie, de la Guinée Equatoriale et de la Mauritanie.

Enfin dans le dernier chapeau, on retrouve certains petits poucets comme la Namibie qui n'a participé que trois fois à la CAN dans son histoire, aux côtés de la Guinée-Bissau, du Mozambique, de l'Angola, de la Gambie, quart de finaliste de la dernière édition, et de la Tanzanie.

Initialement programmée en juin et juillet 2023, la CAN a été reportée pour se tenir début 2024, afin d'éviter que les matches aient lieu en pleine saison des pluies.

Elle se déroulera du 13 janvier au 11 février dans six stades : Abidjan (deux enceintes), Bouaké (centre), Korhogo (nord), San Pedro (sud-ouest) et la capitale Yamoussoukro (centre).

Groupes :

Groupe A : Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée Bissau

Groupe B : Égypte, Ghana, Îles du Cap-Vert, Mozambique

Groupe C : Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie

Groupe D : Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola

Groupe E : Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie

Groupe F : Maroc, RD Congo, Zambie, Tanzanie