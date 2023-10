Présidentielle au Liberia : après le vote, l’heure du décompte des voix

Les Libériens ont voté mardi, sans incident majeur, pour choisir leur futur président, le sortant et ex-star du football mondial George Weah partant favori face à 19 concurrents.

Plus de 2,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dans ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest qui rêve de développement et de paix après des années marquées par les guerres et les épidémies. Outre leur président, ils ont choisi également leurs 73 représentants et 15 sénateurs.

Les bureaux de vote situés au marché Nancy Doe, dans le centre de Monrovia, ont fermé à 18H00 (locales et GMT). Joseph Kollie, président de l'un d'entre eux, s'est réjoui d'une forte participation et d'un vote pacifique. Le dépouillement a ensuite commencé.

Les Libériens se sont déplacés nombreux et enthousiastes. Plus d'une heure avant l'ouverture des centres de vote à Monrovia, des centaines de personnes se pressaient sous le soleil pour exercer leur droit.

"Je suis si heureuse de voter. Nous prions pour que le président reste au pouvoir six ans de plus", s'enthousiasmait Sundaymar J. Jaycon, une professeure de 36 ans.

Le président Weah a voté en milieu de matinée à Paynesville, dans la banlieue de la capitale.

"Je suis confiant parce que j'ai beaucoup travaillé et les gens ont confiance en moi. J'espère gagner dès le premier tour", a-t-il déclaré à l'AFP après avoir déposé son bulletin dans l'urne.

Un second tour entre les deux candidats arrivés en tête est prévu début novembre à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier.

La présidente de la Commission électorale, Davidetta Browne-Lansanah, ainsi que les observateurs internationaux ont indiqué qu'il n'y avait pas eu d'incidents majeurs, et ont souligné la forte participation.

Tout juste le vote a-t-il été perturbé localement par de fortes pluies.

La Commission électorale (NEC) commencera à rendre publics les résultats à partir de mercredi au fur et à mesure du décompte et communiquera les résultats définitifs dans les 15 jours.