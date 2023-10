Liberia : 2,4 millions d'électeurs appelés aux urnes

Les bureaux de vote ont ouvert dès 8 heures au Liberia et le resteront jusqu'à 18 heures.

2 millions 4 00 000 électeurs sont appelés à départager le président Georges Weah et 19 autres candidats de l'opposition, à ces élections présidentielles et législatives. Les électeurs éliront également des membres de la Chambre des représentants et du Sénat.

Selon des observateurs, cette élection devrait être un remake de 2017 ou Georges Weah et Joseph Boakai du principal parti d'opposition étaient arrivés au second tour. Même si, le président sortant a battu sa campagne autour du slogan un tour pour la victoire.

Ses détracteurs dénoncent son bilan entaché par la corruption de ses proches et de l'aggravation de la pauvreté. Plusieurs lui reprochent encore son séjour passé au Qatar lors de la Coupe du monde de Football pour soutenir son fils américain.

Cependant, le président Georges Weah, s'estime être le mieux placé pour développer le Liberia. Son entourage assure que sa réélection lui permettra d'achever les chantiers entamés. Les premiers résultats sont attendus dans 15 jours.

Plus de 60 % des 5,4 millions d’habitants du Liberia ont moins de 25 ans, mais le chômage est répandu parmi les jeunes du pays, dont certains étaient d’anciens enfants soldats pendant la guerre civile.

Pour gagner, un candidat doit obtenir au moins 50 % plus un des suffrages exprimés. Si aucun parti n’atteint ce seuil, les deux partis ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour procéderont à un second tour à la majorité simple.