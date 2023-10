Libye : la reconstruction de Derna inquiète l'ONU

Le projet de reconstruction de la ville de Derna et de ses environs après les inondations dévastatrices dans l'Est de la Libye suscite des inquiétudes au niveau international.

La mission de l'ONU en Libye a appelé les autorités libyennes et la communauté internationale à mettre en place un mécanisme national libyen unifié pour la reconstruction et pour garantir la transparence et le contrôle.

Le chef de la mission Abdoulaye Bathily, a réclamé une évaluation crédible indépendante , objective des dégâts et des besoins et des mécanismes transparents dans l'attribution des contrats et des marchés publics.

Le gouvernement de l'Est du pays avait annoncé une conférence internationale pour la reconstruction de Derna pour le 10 octobre, avant de la reporter à début novembre. Il a indiqué avoir déjà évalué les dégâts et les montants des indemnités à verser aux sinistrés.

De son côté, le gouvernement de l'Ouest a annoncé dimanche une enveloppe d'environ 18 millions de dollars pour l'entretien d'écoles endommagées par les inondations.

Les inondations provoquées par la tempête Daniel et amplifiées par la rupture de deux barrages en amont de Derna ont fait des milliers de morts et de disparus et plus de 40 000 déplacés.