Kenya : du carburant à base de déchets plastiques

Faire le plein de votre voiture avec du carburant issu des déchets, au Kenya cela pourrait bientôt être possible. Dans ce pays, un entrepreneur s’est lancé dans la transformation des plastiques en carburant pouvant alimenter les voitures et toutes sortes de moteurs.

L’entreprise Progreen Innovations Limited utilise la pyrolyse, technique consistant à chauffer le plastique à des températures très élevées en l'absence d'oxygène.

"Notre processus de production comporte plusieurs étapes. Tout d'abord, vous obtenez les déchets plastiques, qui doivent être broyés. Une fois broyés, ils doivent être nettoyés, puis chargés dans le réacteur. À la sortie, il y a un processus de chauffage ; ce processus n'utilise pas d'électricité, mais notre propre combustible que nous appelons briquette. La briquette est composée de déchets de biomasse et d'une combinaison de charbon noir, qui provient des déchets du réacteur. Il y a ensuite un processus de condensation. Après, arrive le processus d'évaporation. En fait, on vaporise dans le condensateur, puis on recueille le combustible", explique James Muritu, fondateur de Progreen Innovations Limited.

Le carburant est produit grâce à la conversion en liquide par condensation, des gaz obtenus lors du processus de pyrolyse. Progreen Innovations Limited a la capacité de produire 1 000 litres de carburant tous les deux ou trois jours.

"Nous produisons deux types de carburants alternatifs, le premier étant l'essence alternative. Elle est utilisée pour les machines de petite et moyenne taille. Nous avons donc des tronçonneuses, des pompes à eau, des tondeuses à gazon, et n'importe quelle petite machine, pour laquelle ce carburant est utilisable. Quant au carburant diesel de substitution, il est utilisé pour les moteurs diesel de grosse cylindrée : les générateurs, les véhicules également, et c'est ce que j'utilise dans mon propre véhicule.’’, affirme James Muritu.

Muritu utilise son carburant pour faire fonctionner le broyeur de plastique, les tronçonneuses et même sa propre voiture. Son entreprise ne vend pas encore son carburant. Elle doit encore obtenir l'approbation du Bureau des normes du Kenya.

Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement, la production mondiale de déchets plastiques s'élève à 400 millions de tonnes par an. On estime que seulement 12 % de ces déchets sont incinérés et que 9 % sont recyclés.