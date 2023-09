Tunisie : le spectacle de danse inclusif "Lines" célèbre la diversité

A Tunis, le chorégraphe franco-britannique Andrew Graham a monté un spectacle réunissant 15 danseurs dont 5 professionnels et 5 porteurs de handicaps accompagnés de leurs mamans. Dans son spectacle, le chorégraphe s'inspire du rythme lancinant de la "hadra", les chants de la tradition soufie.

Hakima Bessoud est venue avec son fils Iyed, non-voyant de 13 ans. Pour cette maman, c’est un rêve d'enfance d’apprendre à danser, malgré les réticences de son mari :" Je suis une femme au foyer et je m'occupe de ma famille depuis que j'ai cessé mon activité professionnelle. Les journées étaient répétitives : s'occuper de la maison et des enfants, comme tant d'autres femmes ici. Depuis que j'ai rejoint le groupe d'Andrew, j'ai brisé ce cycle. Maintenant, j'ai de l'énergie à revendre, et je me dépêche de faire mes tâches ménagères rapidement, pour avoir le temps de venir ici, de danser, de chanter et de rire", raconte-t-elle.

Baptisé Lines, ce spectacle est le second qu’a imaginé Andrew Graham en Tunisie, après avoir dirigé en 2021 des ateliers ayant pour objectif de rendre l'art accessible aux enfants défavorisés. Le chorégraphe travaille régulièrement sur des projets inclusifs en invitant sur scène, des personnes porteuses de handicap, des migrants, ou des sans domiciles fixes.

"Le spectacle n’est pas du tout sur le handicap, disons que j’ai créé une situation de diversité, de mixité et à partir de là on ne fait que parler de danse, c’est vraiment un projet artistique," explique le chorégraphe de 35 ans, basé à Marseille.

Pour Sondos Belhassen, danseuse professionnelle, ce type d’expérience est "unique pour un danseur" car il faut s’adapter aux rythme des participants, c’est une invitation à l’expérimentation".

La création prend le pas sur les différences, au-delà de l’accompagnement, et révèle une production artistique à part entière.

Le spectacle, Lines (Lignes) sera présenté à six reprises d'ici le 8 octobre au Festival Dream City. Cet 9ème Edition de l’événement accueillera 50 artistes venus de 21 pays pour créer un parcours artistique à travers les quartiers de la Médina de Tunis.