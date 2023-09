RDC : le câble sous-marin 2Africa atterrit au large de Muanda

Le câble sous-marin à fibre optique 2Africa a atterri sur les côtes congolaises, au large de la ville de Muanda dans la province du Kongo-Central. 2Africa sera le plus grand projet de câble sous-marin au monde. Il reliera 33 pays et connectera 3 milliards de personnes à travers l'Afrique, l'Europe et l'Asie.

Avec ce câble sous-marin, plus de trois milliards de personnes à travers les 3 continents - Afrique, l’Asie et l’Europe - seront connectés, de quoi donner un réel coup de fouet au potentiel économique via le transfert de données en République Démocratique du Congo mais également dans toute l’Afrique.

Mawezi RDC SA, issu de l’alliance de Orange RDC et Airtel Congo RDC SA, est partenaire d’atterrage pour la République Démocratique du Congo et a la responsabilité de s’assurer de l’obtention de toutes les différentes autorisations en amont de l’atterrage du câble, construire la station d’atterrage mais également exploiter la station en mode d’accès ouvert pour faire profiter tous les acteurs de l’internet de ces capacités internationales additionnelles.

La République Démocratique du Congo va donc disposer d'une infrastructure essentielle pour la transformation numérique du pays et sa connectivité avec le reste du monde.

L'arrivée à Muanda fait suite à des atterrages africains réussis à Port-Saïd en Égypte, à Pointe Noire en République du Congo et à Nacala au Mozambique plus tôt cette année.

Mawezi RDC s'est associée à Meta , partenaire d'atterrage (landing party) du câble sous-marin et Meta (ex Facebook), en tant que partie prenante, a été le principal investisseur dans la planification et la préparation de l'arrivée puis de l'exploitation du câble en RDC.

Le câble 2Africa a été conçu pour améliorer la résilience et maximiser la performance.

Il prévoit une interconnexion optique directe entre l'Afrique de l'Est et l'Europe.

Les partenaires du projet 2Africa et Airtel ont signé avec Telecom Egypt un accord concernant la fourniture d'une liaison complètement nouvelle, reliant la mer Rouge et la Méditerranée, la première depuis plus d'une décennie.

Ce projet inclut de nouvelles stations d'atterrage , et aussi le déploiement d'une fibre nouvelle génération sur deux nouveaux itinéraires terrestres différents, parallèles au Canal de Suez, allant de Ras Gharib à Port-Saïd, et, en plus, d'une nouvelle liaison sous-marine, établissant une troisième connexion entre Ras Gharib et Suez.

