Nigéria : la communauté chinoise de Lagos célèbre sa fête nationale

La communauté chinoise de Lagos, au Nigeria, a célébré samedi sa fête nationale et sa fête de la mi-automne avec des danses et des chants.

Cette célébration a été l'occasion de rassembler la communauté chinoise et les Nigérians et de renforcer les relations.

Parmi les participants au festival figurait le ministre d'État nigérian chargé du développement de l'acier, Alhaji Uba Ahmadu.

« Les opportunités qui s'offrent à nous sont énormes et le potentiel de notre collaboration ne connaît pas de limites. En maximisant la synergie commerciale entre le Nigeria et la Chine – grâce à des incitations soutenues par le gouvernement. Nous avons la chance de créer un avenir meilleur et plus prospère pour nos entreprises, nos citoyens et nos nations." a déclaré le ministre lors de son discours devant les membres de la communauté chinoise à Lagos.

Le consul général chinois Yan Yuging a participé aux festivités et a assuré aux invités que les partenariats stratégiques avec le Nigeria revêtaient une grande importance pour la Chine.

« Le Nigeria est un partenaire stratégique très important de la Chine et nos deux pays se sont développés dans de nombreux domaines tels que les échanges politiques, économiques et entre les peuples. J'espère donc vraiment que notre coopération et nos échanges économiques et entre les peuples se renforceront à l'avenir", a déclaré la diplomate.

Le Nigeria et la Chine entretiennent des relations culturelles et économiques étroites ces dernières années, le Nigeria constituant le premier marché d'exportation africain de la Chine en 2021 et le deuxième en 2022.