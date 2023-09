Somalie : l'Union africaine entame la 2e phase du retrait de ses troupes

La deuxième phase du retrait des troupes de l'Union africaine de Somalie a commencé, a déclaré l'Union lundi. Le retrait suit un calendrier de transfert de la sécurité aux autorités du pays, qui luttent contre la filiale d'Al-Qaïda en Afrique de l'Est, Al-Shabab, basée en Somalie.

L'année dernière, le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé à l'unanimité une nouvelle mission de transition de l'Union africaine en Somalie, connue sous le nom d'ATMIS, afin de soutenir les Somaliens jusqu'à ce que leurs forces assument l'entière responsabilité de la sécurité du pays à la fin de 2024.

La mission vise à retirer au moins 3 000 soldats supplémentaires d'ici la fin du mois, sur les 19 626 que comptait initialement la force de l'Union africaine. Au cours de la première phase, quelque 2 000 soldats de l'UA provenant de différents États membres ont quitté la Somalie en juin, remettant six bases d'opérations avancées.

Dimanche, le contingent burundais a remis à l'armée nationale somalienne la base d'opérations avancée de Biyo Adde, située dans le centre-sud de l'État d'Hirshabelle, près de la capitale Mogadiscio. Le lieutenant-colonel Philip Butoyi a salué les progrès réalisés par les forces somaliennes.

"Nous avons assisté à des développements sur le champ de bataille où les forces de sécurité somaliennes ont démontré leur capacité croissante à sécuriser le pays. Nous avons vu les forces attaquer, saisir et tenir le terrain", a déclaré M. Butoyi, cité par la mission.

En vertu d'une résolution des Nations unies, le retrait se fera en trois phases et s'achèvera en décembre 2024.

L'année dernière, le gouvernement somalien a lancé une "guerre totale" contre le groupe terroriste al-Shabab, lié à Al-Qaïda, qui contrôle une partie des zones rurales du centre et du sud de la Somalie et gagne des millions de dollars en "taxant" les habitants et en extorquant les entreprises.

Depuis plus d'une décennie, Al-Shahab mène des attaques dévastatrices tout en exploitant les divisions claniques et en extorquant des millions de dollars par an dans sa quête pour imposer un État islamique. L'offensive actuelle a été déclenchée en partie par des communautés locales et des milices poussées à bout par les politiques fiscales sévères d'Al-Shabab, alors que le pays connaît la pire sécheresse de son histoire.