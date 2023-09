Libye : des milliers de morts dans des inondations, Haftar monte au créneau

La Libye en proie aux inondations après le passage de la tempête Daniel. Des milliers de personnes ont péri à Derma, ville de 100 000 habitants dans l’Est.

Outre le bilan humain, sur le plan matériel, les dégâts sont aussi considérables. Tableau dressé notamment par le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de la région.

''L'énorme quantité de pluie accompagnée de vents violents a causé la mort de milliers de citoyens et en a blessé des milliers. Les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes disparues qui ont été emportées par de fortes inondations qui ont provoqué l'effondrement d'un certain nombre de barrages et de bâtiments et " Des établissements privés et publics endommagés. Le nombre de personnes touchées est très important, les dégâts sont énormes, il est difficile de les décrire ou de les mesurer ", a déclaré l'homme fort de l'Est.

La tempête a également frappé Benghazi et le district montagneux de Jabal al-Akhdar, et des inondations, des coulées de boue et d’autres dégâts majeurs ont été signalés dans l’ensemble de la région.

"Nous avons donné des instructions immédiates pour exploiter toutes les capacités, fournir le soutien nécessaire en équipements médicaux, mobiliser des convois médicaux et attribuer des points de refuge à ceux qui ont perdu leur maison", a déclaré Khalifa Haftar.

Le gouvernement libyen sous l’égide de l’ONU dirigé par Abdelhamid Dbeibah a annoncé lundi trois jours de deuil national et a souligné "l’unité de tous les Libyens" face à la catastrophe.